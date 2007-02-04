«Зенит» и 15 других клубов выдвинули Прядкина в кандидаты на пост президента РПЛ

Теги Зенит Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Медведев Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб выдвинул действующего президента РПЛ Сергея Прядкина в качестве кандидата на этот пост на предстоящих 17 марта выборах.

«Прядкин выдвинут «Зенитом», – сказал Медведев.

По информации журналиста Сергея Егорова, все 16 клубов лиги выдвинули Прядкина. Сегодня завершается процедура выдвижения кандидатов.

Напомним, 16 января единогласным решением на новый пятилетний срок был переизбран действующий президент Сергей Прядкин, однако РФС не утвердил это решение из-за нарушения регламента.

РФС отменил победу Прядкина: за три месяца лиге нужно провести новые выборы, а до июля – причесать устав

Отмена выборов Прядкина – шанс на конкуренцию идей. Но лига об этом давно не думает

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья