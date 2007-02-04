«Зенит» и 15 других клубов выдвинули Прядкина в кандидаты на пост президента РПЛ

Генеральный директор Александр Медведев сообщил, что клуб выдвинул действующего президента РПЛ Сергея Прядкина в качестве кандидата на этот пост на предстоящих 17 марта выборах.

«Прядкин выдвинут «Зенитом», – сказал Медведев.

По информации журналиста Сергея Егорова, все 16 клубов лиги выдвинули Прядкина. Сегодня завершается процедура выдвижения кандидатов.

Напомним, 16 января единогласным решением на новый пятилетний срок был переизбран действующий президент Сергей Прядкин, однако не утвердил это решение из-за нарушения регламента.

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