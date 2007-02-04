Федор Смолов: «Ла Лига – лучший чемпионат в мире»

Форвард «Сельты» поделился мыслями о переходе в испанский клуб.

«Я очень рад и горд находиться здесь. очень известна в России благодаря Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере.

– лучший чемпионат в мире. Кроме того, в детстве я следил за матчами «Сельты» с участием Карпина и Мостового.

Учитывая уровень этой команды, несправедливо, что у нее так мало голов. Это не отражает реальность. Надеюсь, скоро это изменится.

Помню вылет от «Сельты». Систо очень впечатлил. Мне очень понравился . «Сельта» доказала, что это отличная команда, которая находится не там, где заслуживает.

Разумеется, Аспас – это звезда, очень умный игрок. Думаю, мы можем хорошо сыграться вместе», – сказал Смолов.

Первые 15 минут Смолова в «Сельте»: играл в связке с Аспасом, неправильно выбирал позицию, но при этом обострял