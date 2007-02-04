Федор Смолов: «Ла Лига – лучший чемпионат в мире»

Форвард «Сельты» Федор Смолов поделился мыслями о переходе в испанский клуб.
«Я очень рад и горд находиться здесь. «Сельта» очень известна в России благодаря Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере.
Ла Лига – лучший чемпионат в мире. Кроме того, в детстве я следил за матчами «Сельты» с участием Карпина и Мостового.
Учитывая уровень этой команды, несправедливо, что у нее так мало голов. Это не отражает реальность. Надеюсь, скоро это изменится.
Помню вылет от «Сельты». Систо очень впечатлил. Мне очень понравился Уго Мальо. «Сельта» доказала, что это отличная команда, которая находится не там, где заслуживает.
Разумеется, Аспас – это звезда, очень умный игрок. Думаю, мы можем хорошо сыграться вместе», – сказал Смолов.
Первые 15 минут Смолова в «Сельте»: играл в связке с Аспасом, неправильно выбирал позицию, но при этом обострял