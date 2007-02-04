Боксер Кушиташвили о сломанном носе росгвардейца: «Он сам ударился. Предложил вправить»

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили заявил, что не бил сотрудника Росгвардии в момент задержания.

По словам боксера, росгвардеец сам ударился, а спортсмен предложил ему вправить сломанный нос.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», – сказал Кушиташвили.

Кушиташвили сообщил, что читает в СИЗО роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

Российский боксер Кушиташвили должен был стать звездой, но его арестовали за наркотики и нападение на росгвардейца

Кушиташвили арестовали на два месяца. Боксер заявил, что не употреблял наркотики