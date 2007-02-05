«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии, пройдя дальше самым молодым составом в истории

победил «Шрусбери» (1:0) в переигровке 4-го раунда Кубка Англии.

«Красные» сыграли самым молодым составом в истории, а хавбек Кертис Джонс был самым юным капитаном клуба.

В 1/8 финала турнира «Ливерпуль» встретится с «Челси» в окне 2-5 марта.

«Красные» не проигрывают 13 матчей подряд.

Игрок «Шрусбери», забивший два «Ливерпулю»: бьет татухи с Джокером, обожает пранки и гуляет в одних трусах

Клопп воюет за календарь: «Ливерпуль» снова выставит молодежку в кубке, клуб не будет жертвовать отдыхом основы ради переигровки