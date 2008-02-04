2 и 3 марта CAS рассмотрит дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой по Сочи-2014. Слушания откладывали больше двух лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 и 3 марта рассмотрит допинговые дела российских биатлонисток , Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в , а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову – серебра эстафеты, Вилухину – серебряных медалей эстафеты и спринта.

Как сообщается в пресс-релизе , слушания по делу биатлонисток пройдут в начале марта. Все спортсменки уже завершили карьеры, поэтому суд не рассматривал апелляции, поданные в январе 2018-го, в ускоренном порядке.

Помимо апелляции в CAS, спортсменки подали иск в суд Нью-Йорка на информатора Григория Родченкова за клевету.

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