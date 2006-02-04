«Тамбов» весной будет играть в Нижнем Новгороде. Первую часть сезона клуб провел в Саранске

«Тамбов» определился с местом проведения матчей весенней части чемпионата России-2019/20.

Команда будет принимать соперников на стадионе «Нижний Новгород». «Тамбову» предстоит провести в Нижнем Новгороде пять домашних матчей: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».

В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В среднем матчи посещали 6 841 человек.

Отметим, что стадион «Спартак» в Тамбове находится на реконструкции с 2017 года. Во время обновления поля и осветительных матч команда могла играть на нем, однако по требованиям РПЛ стадион не подходит. Изначально тамбовчане планировали вернуться на него осенью 2019 года, однако реконструкция затянулась.

Нижний Новгород находится в семи часах езды от Тамбова – более 500 километров на автомобиле.