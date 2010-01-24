Чемпионат Италии. «Милан» с Ибрагимовичем против «Брешии»

21-й тур Серии А открывается матчем «Брешия» – .

В воскресенье «Интер» примет «Кальяри», в римском дерби сойдутся «Рома» и «Лацио».

Закроется тур матчем «Наполи» – .

Чемпионат Италии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А