Чемпионат Италии. «Милан» с Ибрагимовичем против «Брешии»

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21-й тур Серии А открывается матчем «Брешия» – «Милан».

В воскресенье «Интер» примет «Кальяри», в римском дерби сойдутся «Рома» и «Лацио».

Закроется тур матчем «Наполи» – «Ювентус».

Чемпионат Италии

20-й тур

Брешия – Милан 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
24 января, 22.45, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
БрешияЙоронен, Сабелли, Матею, Чистана, Чансельор, Дессена, Бизоли, Тонали, Ромуло, Айе, Торрегросса.
МиланДоннарумма, Тео, Конти, Романьоли, Кьер, Чалханоглу, Кастильехо, Кессиэ, Беннасер, Ибрагимович, Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Кьер (2), Сабелли (21), Тео (36), Конти (44).

 

СПАЛ – Болонья
Дата проведения
25 января, 17.00, «Паоло Мацца»
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Фиорентина – Дженоа
Дата проведения
25 января, 20.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Аталанта
Дата проведения
25 января, 22.45, «Олимпико ди Торино»
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Интер – Кальяри
Дата проведения
26 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Парма – Удинезе
Дата проведения
26 января, 17.00, «Эннио Тардини»
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Сампдория – Сассуоло
Дата проведения
26 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Лечче
Дата проведения
26 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Рома – Лацио
Дата проведения
26 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Наполи – Ювентус
Дата проведения
26 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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