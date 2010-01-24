Чемпионат Италии. «Милан» с Ибрагимовичем против «Брешии»

21-й тур Серии А открывается матчем «Брешия» – «Милан».
В воскресенье «Интер» примет «Кальяри», в римском дерби сойдутся «Рома» и «Лацио».
Закроется тур матчем «Наполи» – «Ювентус».
Чемпионат Италии
20-й тур
- Дата проведения
- 24 января, 22.45, «Марио Ригамонти»
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Брешия –
Йоронен, Сабелли, Матею, Чистана, Чансельор, Дессена, Бизоли, Тонали, Ромуло, Айе, Торрегросса.
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Милан –
Доннарумма, Тео, Конти, Романьоли, Кьер, Чалханоглу, Кастильехо, Кессиэ, Беннасер, Ибрагимович, Рафаэл Леау.
- Дата проведения
- 25 января, 17.00, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 25 января, 20.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 25 января, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 26 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 26 января, 17.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 26 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 26 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 26 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Сан-Паоло»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.