Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Атлетик» против «Эспаньола»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Эйбар Гранада Леганес Футбол

В 21-м туре Ла Лиги «Барселона» примет «Валенсию».

«Атлетико» в воскресенье примет «Леганес», «Реал» в гостях сыграет с «Вальядолидом».

Чемпионат Испании

21-й тур

Эспаньол – Атлетик
Дата проведения
25 января, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Барселона
Дата проведения
25 января, 18.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Алавес – Вильярреал
Дата проведения
25 января, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Гранада
Дата проведения
25 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Леганес
Дата проведения
26 января, 14.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Эйбар
Дата проведения
26 января, 16.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Бетис
Дата проведения
26 января, 18.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Мальорка
Дата проведения
26 января, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Реал Мадрид
Дата проведения
26 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Осасуна – Леванте 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 января, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 81, пенальти Рубен Гарсия, 2:0 – 84 Иньиго Перес.
ОсасунаЭррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес (Иньиго Перес, 69), Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия, Чими Авила (Ибаньес, 58), Адриан (Кардона, 69).
ЛевантеФернандес, Мирамон, Кабако (Эрнани, 84), Везу, Постиго, Тоньо, Рочина, Мелеро (Вукчевич, 78), Кампанья, Рохер Марти, Майораль (Моралес, 72).
Предупреждения:
Давид Гарсия (53), Ибаньес (63), Брашанац (75), Кампанья (80), Вукчевич (88), Рочина (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья