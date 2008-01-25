Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Атлетик» против «Эспаньола»

В 21-м туре Ла Лиги примет «Валенсию».

«Атлетико» в воскресенье примет «Леганес», в гостях сыграет с «Вальядолидом».

Чемпионат Испании

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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