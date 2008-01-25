Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Атлетик» против «Эспаньола»

В 21-м туре Ла Лиги «Барселона» примет «Валенсию».
«Атлетико» в воскресенье примет «Леганес», «Реал» в гостях сыграет с «Вальядолидом».
Чемпионат Испании
21-й тур
- Дата проведения
- 25 января, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 января, 18.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 25 января, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 25 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 26 января, 14.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 26 января, 16.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 26 января, 18.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 26 января, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 24 января, 23.00, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 81, пенальти Рубен Гарсия, 2:0 – 84 Иньиго Перес.
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Осасуна –
Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян, Роберто Торрес (Иньиго Перес, 69), Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия, Чими Авила (Ибаньес, 58), Адриан (Кардона, 69).
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Кабако (Эрнани, 84), Везу, Постиго, Тоньо, Рочина, Мелеро (Вукчевич, 78), Кампанья, Рохер Марти, Майораль (Моралес, 72).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.