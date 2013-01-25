Кубок мира. Поклюка. Елисеев, Логинов, Куклина и Старых пробегут смешанную эстафету

25 января на этапе Кубка мира в Поклюке пройдет смешанная эстафета. За сборную России выступят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

мира по биатлону

Поклюка

Смешанная эстафета

Начало – в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», Eurosport.

Старт-лист

1. Италия ( , Доминик Виндиш, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара)

2. Норвегия ( , Йоханнес Бо, Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд)

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Анна Магнуссон, Элизабет Хогберг)

4. Россия (Матвей Елисеев, , Лариса Куклина, Ирина Старых)

5. Австрия (Феликс Лейтнер, , Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер)

6. Швейцария (Марио Дольдер, Элигиус Тамборнино, Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин)

7. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц)

8. США (Лейф Нордгрин, Шон Доэрти, Сюзан Данкли, Клэр Игэн)

9. Франция (Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Брезаз, Жюлия Симон)

10. Финляндия (Теро Сеппяля, Олли Хииденсало, Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен)

11. Чехия (Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова)...

15. Украина (Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима, Юлия Журавок)

16. Беларусь (Антон Смольский, Никита Лобастов, Анна Сола, Елена Кручинкина)...