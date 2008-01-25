Василий Уткин: «Тутберидзе – хороший методист, неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о тренере .

В декабре между тренерами группы Тутберидзе и Татьяной Тарасовой возник конфликт после новости о том, что приостанавливает карьеру. Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что карьера российских фигуристок длится недолго. Команда Тутберидзе в ответ обвинила Тарасову в том, что она всегда слишком критиковала Загитову.

После этого группа болельщиков создала петицию к руководству Первого канала с просьбой отстранить Тарасову от комментаторской работы.

Уткин поддержал Тарасову, сравнив болельщиков Загитовой с клакой.

– Какой фидбек вам приходил после спича о клаке Тутберидзе в декабре?

– Сыпалось ложками, лопатами, комками. Читал с удовольствием – я этим питаюсь, мне все это нравится. Значит, попал, все очень хорошо. Это зло, но страха совершенно не внушает. Если чихнул или неловко повернулся в помещении, поднимается пыль. Она очень мешает жить, пока не осядет. А лучше всего пропылесосить.

– Как на петиции, высказывания реагирует сама Тарасова?

– Она, думаю, человек ранимый. Не нужно считать ее воином. Она рассказывает о том, что любит и понимает. Это вызывает реакцию, основанную на совершенно других посылах - на системе распознавания «свой-чужой». В моем понимании Тарасова бессознательно не как воин, а просто как нормальный человек, противостоит неприкрытому, черному злу.

Не хочу сказать, что тот, кто не согласен со мнением Тарасовой по конкретному вопросу, представляет собой силу зла. Я имею в виду те армии ботов и безымянных злобных голосов, которыми сейчас наполнена тема фигурного катания на любом сайте, в любом сообществе. Вот это абсолютное зло. И совершенно не имеет значения, чьими поклонниками они являются. Просто нормальное такое безликое, темное, наползающее зло, мрак.

– Это зло все-таки безымянное или к нему имеет отношение Этери Тутберидзе? И какое именно?

– У меня на этот счет есть довольно поверхностный взгляд. Как мне представляется, она хороший методист, неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек. Она нуждается в том, чтобы ничто не колебало ее в собственном самоутверждении. Она плывет на этой волне, пользуется ею и считает, что это и есть ее настоящая поддержка. Так это выглядит со стороны, во всяком случае. Если это не так – Этери Георгиевне еще можно успеть изменить свое отношение. У нее трудная жизнь, она тяжело пробивалась в первые ряды, наверное, любую альтернативную точку зрения она воспринимает как смертное покушение на свое положение в обществе.

Сколько бы публики ни было – не публика прокормит вид спорта, художественные фильмы или политическую партию, на которую она так остро и злобно реагирует. Как писал поэт, «и море, и Гомер – все движется любовью». Любовью, а не завистью и враждебностью. Тарасова – это голос любви, – сказал Уткин.

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