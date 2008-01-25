Синицина и Кацалапов принесли России первое за 7 лет золото чемпионата Европы в танцах на льду

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Франции Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Эта победа стала для России первой за семь лет в танцах на льду. Ранее золото чемпионата Европы брали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в сезоне-2012/13.

После этого один раз побеждали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте и пять раз подряд – французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Французский дуэт проиграл впервые с Олимпиды-2018, где их опередили канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир.

Для Синициной и Кацалапова эта медаль – первая на чемпионате Европы, ранее Кацалапов завоевал два серебра и бронзу в дуэте с Еленой Ильиных.

Третье место в Граце занял еще один российский дуэт –  Александра Степанова и Иван Букин, это их четвертая медаль чемпионатов Европы (0-1-3).

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья