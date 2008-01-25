Синицина и Кацалапов принесли России первое за 7 лет золото чемпионата Европы в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина – выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Эта победа стала для России первой за семь лет в танцах на льду. Ранее золото чемпионата Европы брали и Дмитрий Соловьев в сезоне-2012/13.

После этого один раз побеждали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте и пять раз подряд – французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Французский дуэт проиграл впервые с Олимпиды-2018, где их опередили канадцы и Скотт Моир.

Для Синициной и Кацалапова эта медаль – первая на чемпионате Европы, ранее Кацалапов завоевал два серебра и бронзу в дуэте с .

Третье место в Граце занял еще один российский дуэт – и Иван Букин, это их четвертая медаль чемпионатов Европы (0-1-3).