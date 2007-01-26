Василевский в Матче звезд НХЛ сделал сэйв щитком после выхода Макдэвида один на один и пропустил 5 шайб в двух играх

Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд в Сент-Луисе.

Россию представлял лишь один игрок – голкипер Андрей Василевский.

25-летний россиянин сыграл за Атлантический дивизион в обоих матчах – в полуфинале и финале.

В полуфинале Василевский пропустил одну шайбу, парировав шесть из семи бросков (время на льду – 10 минут). В финале он сыграл вторую половину встречи и отразил 7 из 11 бросков (время на льду – 9:19).

Российский вратарь также совершил эффектный сэйв щитком в финале, когда с ним один на один вышел нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Василевский мощно выступил на мастер-шоу НХЛ: сделал суперсэйв и потащил 9 буллитов подряд