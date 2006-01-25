Румменигге о Нойере: «Он лучший вратарь, которого видел мир. Ману вывел игру на новый уровень»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сравнил с выдающимися вратарями мюнхенцев прошлых лет.

«Я видел всех – Зеппа Майера, , а теперь Ману. Я с огромным уважением отношусь к Зеппу и Оливеру, они были вратарями высочайшего уровня.

Но то, что делает Нойер – это что-то особенное. Он вывел вратарскую игру на новый уровень.

Ману – лучший вратарь, которого когда-либо видел мир», – сказал Румменигге.

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