НБА. «Юта» – «Даллас», «Филадельфия» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
Идущая второй на Западе «Юта» примет «Даллас» Дончича. «Филадельфия» Симмонса дома сыграет с «Лейкерс» Леброна.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 01.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (25 + 8 подборов + 5 потерь), Богданович (23), Гобер (22 + 17 подборов + 5 блок-шотов), О'Нил (12 + 7 подборов), Инглс (9) – старт; Конли (6), Ньянг (6), Кларксон (5), Брэдли (4 + 9 подборов).
- Даллас
- Дончич (25 + 7 передач), Сет Карри (19), Порзингис (15), Хардуэй (11), Финни-Смит (9 + 10 подборов) – старт; Райт (11 + 8 подборов), Клебер (8), Джексон (5), Брансон (2), Марьянович (2).
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Роуз (27 + 6 передач), Драммонд (20 + 21 подбор), Михайлюк (19), Браун (17), Думбуя (0) – старт; Вуд (10), Гэллоуэй (8 + 7 подборов), М-ф Моррис (6), Кинг (4), Боун (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Target Center»
- Оклахома-Сити
- Бэйзли (8), Пол (6 + 6 передач), Гилджес-Александер (4), Дорт (2), Адамс (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Секстон (15), Лав (14 + 10 подборов), Осман (12), Гарлэнд (8), Томпсон (7 + 7 подборов + 6 передач).
- Чикаго
- Лавин (39 + 9 подборов + 8 передач), Саторански (17), Данн (10), Янг (8), Корнет (6).
- Дата проведения
- 26 января, 04.30, «Wells Fargo Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Бен Симмонс – суперзвезда НБА или переоцененный ролевик?
Целуют игроков, читают тренерам книги и колдуют под кольцом. Суперфаны – важная часть шоу в Америке, они популярнее спортсменов