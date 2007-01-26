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    НБА. «Юта» – «Даллас», «Филадельфия» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Кливленд Даллас Детройт Лейкерс Миннесота Бруклин Филадельфия НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    Идущая второй на Западе «Юта» примет «Даллас» Дончича. «Филадельфия» Симмонса дома сыграет с «Лейкерс» Леброна.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Юта – Даллас 112:107 (25:36, 30:22, 25:26, 32:23)
    Дата проведения
    26 января, 01.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Юта
    Митчелл (25 + 8 подборов + 5 потерь), Богданович (23), Гобер (22 + 17 подборов + 5 блок-шотов), О'Нил (12 + 7 подборов), Инглс (9) – старт; Конли (6), Ньянг (6), Кларксон (5), Брэдли (4 + 9 подборов).
    Даллас
    Дончич (25 + 7 передач), Сет Карри (19), Порзингис (15), Хардуэй (11), Финни-Смит (9 + 10 подборов) – старт; Райт (11 + 8 подборов), Клебер (8), Джексон (5), Брансон (2), Марьянович (2).

    Детройт – Бруклин 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Роуз (27 + 6 передач), Драммонд (20 + 21 подбор), Михайлюк (19), Браун (17), Думбуя (0) – старт; Вуд (10), Гэллоуэй (8 + 7 подборов), М-ф Моррис (6), Кинг (4), Боун (0).
    Бруклин
    Ирвинг (45 + 7 передач), Аллен (20 + 15 подборов + 4 блок-шота), Харрис (16), Принс (6), Темпл (4) – старт; Леверт (11), Динуидди (10), Чендлер (7 + 7 подборов), Клэкстон (2).

    Миннесота – Оклахома-Сити 67:81 (3 четверть)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью
    Миннесота
    Таунс (24), Уиггинс (5), Напьер (4 + 6 передач), Ковингтон (4), Калвер (0).
    Оклахома-Сити
    Бэйзли (8), Пол (6 + 6 передач), Гилджес-Александер (4), Дорт (2), Адамс (0).

    Кливленд – Чикаго 80:102 (4 четверть)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Превью
    Кливленд
    Секстон (15), Лав (14 + 10 подборов), Осман (12), Гарлэнд (8), Томпсон (7 + 7 подборов + 6 передач).
    Чикаго
    Лавин (39 + 9 подборов + 8 передач), Саторански (17), Данн (10), Янг (8), Корнет (6).

    Филадельфия – Лейкерс 59:50 (2 четверть)
    Дата проведения
    26 января, 04.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью
    Филадельфия
    Харрис (9), Симмонс (8), Тайбулл (3), Милтон (2), Хорфорд (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Бен Симмонс – суперзвезда НБА или переоцененный ролевик?

    Целуют игроков, читают тренерам книги и колдуют под кольцом. Суперфаны – важная часть шоу в Америке, они популярнее спортсменов

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