Джокович вышел в 1/4 финала на 46 из 60 проведенных «Больших шлемов»

Вторая ракетка мира на Australian Open обыграл Диего Шварцмана (6:3, 6:4, 6:4) и вышел в четвертьфинал. Джокович 11-й раз вошел в восьмерку лучших в Мельбурне, и ему принадлежит рекорд турнира по титулам – он выигрывал его семь раз.

Сейчас серб проводит 60-й турнир «Большого шлема», и он дошел до четвертьфинала на 46 – это 77%. По общему количеству выходов в 1/4 он уступает только , который делал это 56 раз (из 79 попыток, что составляет 71%) и сегодня может сделать 57-й.

Из предыдущих 45 четвертьфиналов Джокович выиграл 35. В Мельбурне он сыграет с , у которого ведет в личных встречах 9:0.

Джокович – главный теннисист 2010-х, но считается, что его никто не любит. Его маме грустно

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