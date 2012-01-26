Джокович вышел в 1/4 финала на 46 из 60 проведенных «Больших шлемов»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Australian Open ATP Милош Раонич Диего Шварцман Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович на Australian Open обыграл Диего Шварцмана (6:3, 6:4, 6:4) и вышел в четвертьфинал. Джокович 11-й раз вошел в восьмерку лучших в Мельбурне, и ему принадлежит рекорд турнира по титулам – он выигрывал его семь раз.

Сейчас серб проводит 60-й турнир «Большого шлема», и он дошел до четвертьфинала на 46 – это 77%. По общему количеству выходов в 1/4 он уступает только Роджеру Федереру, который делал это 56 раз (из 79 попыток, что составляет 71%) и сегодня может сделать 57-й.

Из предыдущих 45 четвертьфиналов Джокович выиграл 35. В Мельбурне он сыграет с Милошем Раоничем, у которого ведет в личных встречах 9:0.

Джокович – главный теннисист 2010-х, но считается, что его никто не любит. Его маме грустно

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