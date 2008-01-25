🐃Red Bull не планирует покупать «Спартак»

Производитель энергетических напитков Red Bull не собирается покупать московский «Спартак».
По информации Salzburger Nachrichten, слухи об интересе австрийской компании к московскому клубу не соответствуют действительности.
Более того, у Red Bull вообще нет планов приходить в российский футбол.
Red Bull является владельцем немецкого «РБ Лейпциг», австрийского «Ред Булл Зальцбург», американского «Нью-Йорк Ред Буллс» и клубов в других странах.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил о намерении в 2023 году передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики красно-белых. Они впоследствии будут избирать президента клуба.
Федун рассказал о революции в «Спартаке»: клубом будут владеть фанаты, зарплаты игрокам сократят
Федун опять сказал, что оставит «Спартак». Он постоянно обещает изменения, но ничего не происходит