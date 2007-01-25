Товарищеские матчи. «Рубин» играет со «Слованом», «Зенит» – «Зальцбург», ЦСКА против ЛАСК

Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона, проводя товарищеские матчи.
«Рубин» играет со «Слованом», «Зенит» встречается с «Зальцбургом», ЦСКА противостоит ЛАСК.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
Рубин Россия – Слован Словакия – 1:0 (1:0, второй тайм)
Гол: 1:0 – Тарасов (41).
«Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.
«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.
Кампоамор, Испания
ЦСКА Россия – ЛАСК Австрия – 14:00
ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.
Доха, Катар
Зенит Россия – Ред Булл Зальцбург Австрия – 16:00
Ларнака, Кипр
Уфа Россия – Шленск Польша – 16:00
Белек, Турция
Крылья Советов Россия – Богемианс 1905 Чехия – 17:00
Кунду, Турция
Арсенал Россия – Корона – Польша – 17:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.