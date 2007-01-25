Товарищеские матчи. «Рубин» играет со «Слованом», «Зенит» – «Зальцбург», ЦСКА против ЛАСК

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Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона, проводя товарищеские матчи.

«Рубин» играет со «Слованом», «Зенит» встречается с «Зальцбургом», ЦСКА противостоит ЛАСК.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

Рубин Россия – Слован Словакия – 1:0 (1:0, второй тайм)

Гол: 1:0 – Тарасов (41).

«Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.

«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.

Кампоамор, Испания

ЦСКА Россия – ЛАСК Австрия – 14:00

ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.

Доха, Катар

Зенит Россия – Ред Булл Зальцбург Австрия – 16:00

Ларнака, Кипр

Уфа Россия – Шленск Польша – 16:00

Белек, Турция

Крылья Советов Россия – Богемианс 1905 Чехия – 17:00

Кунду, Турция

Арсенал Россия – Корона – Польша – 17:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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