❌«Барса» впервые проиграла при Сетьене, уступив «Валенсии» (0:2)

«Валенсия» победила «Барселону» (2:0) в 21-м туре Ла Лиги.
Это первое поражение каталонцев при новом тренере Кике Сетьене. Ранее команда выиграла два матча, победив «Гранаду» (1:0) в Ла Лиге и «Ибицу» (2:1) в Кубке Испании.
«Барса» осталась на 1-м месте, однако «Реал Мадрид» завтра может обойти конкурента, если сыграет вничью или победит «Вальядолид».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 25 января, 18.00, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 48 Макси Гомес, 2:0 – 77 Макси Гомес.
-
Валенсия –
Доменек, Гайя, Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Ферран Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Коста, 80).
-
Барселона –
тер Стеген, Умтити, Пике, Серджи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.