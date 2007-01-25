❌«Барса» впервые проиграла при Сетьене, уступив «Валенсии» (0:2)

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«Валенсия» победила «Барселону»  (2:0) в 21-м туре Ла Лиги.

Это первое поражение каталонцев при новом тренере Кике Сетьене. Ранее команда выиграла два матча, победив «Гранаду» (1:0) в Ла Лиге и «Ибицу» (2:1) в Кубке Испании.

«Барса» осталась на 1-м месте, однако «Реал Мадрид» завтра может обойти конкурента, если сыграет вничью или победит «Вальядолид».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Валенсия – Барселона 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
25 января, 18.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Макси Гомес, 2:0 – 77 Макси Гомес.
ВаленсияДоменек, Гайя, Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Ферран Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Коста, 80).
Барселонатер Стеген, Умтити, Пике, Серджи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.
Предупреждения:
Пике (10), Умтити (43), Бускетс (52), Коклен (54).

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