❌«Барса» впервые проиграла при Сетьене, уступив «Валенсии» (0:2)

победила «Барселону» (2:0) в 21-м туре Ла Лиги.

Это первое поражение каталонцев при новом тренере Кике Сетьене. Ранее команда выиграла два матча, победив «Гранаду» (1:0) в Ла Лиге и «Ибицу» (2:1) в Кубке Испании.

«Барса» осталась на 1-м месте, однако «Реал Мадрид» завтра может обойти конкурента, если сыграет вничью или победит «Вальядолид».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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