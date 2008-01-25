Кокорин – капитан «Зенита» в матче с «Зальцбургом»

Форвард Александр Кокорин продолжает играть за сине-бело-голубых, несмотря объявление о его переходе в «Сочи» на правах аренды.

Нападающий попал в стартовый состав петербургской команды на сегодняшний товарищеский матч с «Зальцбургом».

Кокорин находится в расположении «Зенита» на сборе в Катаре. Он снова капитан команды, как и в игре против «Аль-Увайнаха» (10:0), в которой он сделал хет-трик и отдал голевой пас.

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