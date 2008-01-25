РПЛ может обратиться в CAS из-за того, что РФС не признал избрание Прядкина

РПЛ во вторник планирует провести общее собрание лиги в связи с заявлением о неправомерности переизбрания Сергея Прядкина на пост президента.

По информации журналиста Сергея Егорова, не исключен вариант, что Премьер-лига обратится в апелляционные органы, а далее – в Спортивный арбитражный суд ( ).

16 января на новый 5-летний срок переизбрали действующего президента . Накануне РФС признал избрание Прядкина неправомерным.

Отмена выборов Прядкина – шанс на конкуренцию идей. Но лига об этом давно не думает

РФС отменил победу Прядкина: за три месяца лиге нужно провести новые выборы, а до июля – причесать устав