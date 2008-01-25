РПЛ может обратиться в CAS из-за того, что РФС не признал избрание Прядкина

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ CAS Футбол

РПЛ во вторник планирует провести общее собрание лиги в связи с заявлением РФС о неправомерности переизбрания Сергея Прядкина на пост президента. 

По информации журналиста Сергея Егорова, не исключен вариант, что Премьер-лига обратится в апелляционные органы, а далее – в Спортивный арбитражный суд (CAS).

16 января на новый 5-летний срок переизбрали действующего президента Сергея Прядкина. Накануне РФС признал избрание Прядкина неправомерным.

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