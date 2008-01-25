Большунов выиграл скиатлон на Кубке мира в Оберстдорфе

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе прошел мужской скиатлон. Победу одержал россиянин Александр Большунов, увеличив отрыв от Йоханнеса Хесфлота Клэбо в общем зачете почти до 300 очков.

Лыжные гонки

Кубок мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Скиатлон

15 км + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) – 1:13.40,6

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,9

3. Шюр Рете (Норвегия) – 1,3

Эмиль Иверсен и Йоханнес Хесфлот Клэбо (оба – Норвегия) – не финишировали. Калле Халварссон (Швеция) – не стартовал.

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