Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион победил в финале Атлантический – 5:4

В Сент-Луисе прошел Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3. Победителем стала команда Тихоокеанского дивизиона.
В полуфинале Тихоокеанский дивизион разобрался с Центральным (10:5), Столичный проиграл Атлантическому (5:9).
Тихоокеанский дивизион в финальном матче взял верх над Атлантическим (5:4). Игроки выигравшей команды поделили между собой призовой фонд в 1 млн долларов.
Россию на Матче звезд НХЛ представлял один игрок – голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, сыгравший за Атлантический дивизион в обоих матчах.
Сент-Луис
- Дата проведения
- 26 января, 04.15, «Scottrade Center»
- 1:0 – 1 Уэбер (Дюклер, Бертуцци)
- 2:0 – 1 Пастрняк (Хедман)
- 2:1 – 2 Карлсон (Оши, Барзэл)
- 2:2 – 3 Хишир (Конекны, Джонс)
- 2:3 – 5 Оши (Джонс, Барзэл)
- 3:3 – 6 Дюклер (Уэбер, Бертуцци)
- 3:4 – 6 Джонс (Хишир, Конекны)
- 4:4 – 8 Пастрняк (Айкел, Хедман)
- 4:5 – 12 Хишир (Джонс, Конекны)
- 5:5 – 14 Юбердо (Ткачак)
- 6:5 – 15 Хедман (Пастрняк, Айкел)
- 7:5 – 16 Дюклер (Бертуцци)
- 8:5 – 19 Дюклер (Бертуцци)
- 9:5 – 19 Пастрняк (Айкел, Хедман)
- Дата проведения
- 26 января, 05.15, «Scottrade Center»
- 0:1 – 2 Драйзайтль (Хьюз, Ткачак)
- 0:2 – 2 Ткачак (Хьюз)
- 0:3 – 4 Гертл (Копитар)
- 1:3 – 5 Шайфли (Сегин, Йоси)
- 2:3 – 7 Кэйн (О′Райлли, Пьетранжело)
- 3:3 – 7 Перрон ()
- 4:3 – 9 Сегин (Йоси, Шайфли)
- 4:4 – 9 Хьюз (Ткачак)
- 4:5 – 10 Драйзайтль (Джиордано, Макдэвид)
- 5:5 – 11 Кэйн (Маккиннон)
- 5:6 – 12 Ткачак (Петтерссон, Хьюз)
- 5:7 – 13 Драйзайтль (Макдэвид)
- 5:8 – 14 Гертл (Копитар, Пачиоретти)
- 5:9 – 17 Гертл (Драйзайтль, Макдэвид)
- 5:10 – 18 Гертл (Пачиоретти, Копитар)
- Дата проведения
- 26 января, 06.15, «Scottrade Center»
- 0:1 – 1 Хедман (Марнер, Ткачак, Айкел, Пастрняк)
- 0:2 – 1 Юбердо (Марнер, Ткачак, Айкел, Пастрняк)
- 1:2 – 6 Пачиоретти (Копитар)
- 1:3 – 9 Пастрняк (Андерсен, Юбердо)
- 2:3 – 11 Драйзайтль (Джиордано)
- 3:3 – 11 Петтерссон (Хьюз, Ткачак)
- 3:4 – 13 Бертуцци (Уэбер, Дюклер)
- 4:4 – 15 Петтерссон (Ткачак, Хьюз)
- 5:4 – 17 Гертл (Макдэвид, Драйзайтль)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.