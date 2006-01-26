Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион победил в финале Атлантический – 5:4

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В Сент-Луисе прошел Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3. Победителем стала команда Тихоокеанского дивизиона.

В полуфинале Тихоокеанский дивизион разобрался с Центральным (10:5), Столичный проиграл Атлантическому (5:9).

Тихоокеанский дивизион в финальном матче взял верх над Атлантическим (5:4). Игроки выигравшей команды поделили между собой призовой фонд в 1 млн долларов.

Россию на Матче звезд НХЛ представлял один игрок – голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, сыгравший за Атлантический дивизион в обоих матчах.

Матч звезд НХЛ

Сент-Луис

Atlantic – Metropolitan 9:5 (4:4, 5:1)
Дата проведения
26 января, 04.15, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Уэбер (Дюклер, Бертуцци)
2:0 – 1 Пастрняк (Хедман)
2:1 – 2 Карлсон (Оши, Барзэл)
2:2 – 3 Хишир (Конекны, Джонс)
2:3 – 5 Оши (Джонс, Барзэл)
3:3 – 6 Дюклер (Уэбер, Бертуцци)
3:4 – 6 Джонс (Хишир, Конекны)
4:4 – 8 Пастрняк (Айкел, Хедман)
4:5 – 12 Хишир (Джонс, Конекны)
5:5 – 14 Юбердо (Ткачак)
6:5 – 15 Хедман (Пастрняк, Айкел)
7:5 – 16 Дюклер (Бертуцци)
8:5 – 19 Дюклер (Бертуцци)
9:5 – 19 Пастрняк (Айкел, Хедман)

 

Central – Pacific 5:10 (4:4, 1:6)
Дата проведения
26 января, 05.15, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Драйзайтль (Хьюз, Ткачак)
0:2 – 2 Ткачак (Хьюз)
0:3 – 4 Гертл (Копитар)
1:3 – 5 Шайфли (Сегин, Йоси)
2:3 – 7 Кэйн (О′Райлли, Пьетранжело)
3:3 – 7 Перрон ()
4:3 – 9 Сегин (Йоси, Шайфли)
4:4 – 9 Хьюз (Ткачак)
4:5 – 10 Драйзайтль (Джиордано, Макдэвид)
5:5 – 11 Кэйн (Маккиннон)
5:6 – 12 Ткачак (Петтерссон, Хьюз)
5:7 – 13 Драйзайтль (Макдэвид)
5:8 – 14 Гертл (Копитар, Пачиоретти)
5:9 – 17 Гертл (Драйзайтль, Макдэвид)
5:10 – 18 Гертл (Пачиоретти, Копитар)

 

Pacific – Atlantic 5:4 (1:3, 4:1)
Дата проведения
26 января, 06.15, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Хедман (Марнер, Ткачак, Айкел, Пастрняк)
0:2 – 1 Юбердо (Марнер, Ткачак, Айкел, Пастрняк)
1:2 – 6 Пачиоретти (Копитар)
1:3 – 9 Пастрняк (Андерсен, Юбердо)
2:3 – 11 Драйзайтль (Джиордано)
3:3 – 11 Петтерссон (Хьюз, Ткачак)
3:4 – 13 Бертуцци (Уэбер, Дюклер)
4:4 – 15 Петтерссон (Ткачак, Хьюз)
5:4 – 17 Гертл (Макдэвид, Драйзайтль)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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