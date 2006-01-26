Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион победил в финале Атлантический – 5:4

В Сент-Луисе прошел Матч звезд в формате 3 на 3. Победителем стала команда Тихоокеанского дивизиона.

В полуфинале Тихоокеанский дивизион разобрался с Центральным (10:5), Столичный проиграл Атлантическому (5:9).

Тихоокеанский дивизион в финальном матче взял верх над Атлантическим (5:4). Игроки выигравшей команды поделили между собой призовой фонд в 1 млн долларов.

Россию на Матче звезд НХЛ представлял один игрок – голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, сыгравший за Атлантический дивизион в обоих матчах.

Сент-Луис

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.