Кубок мира. Поклюка. Латыпов и Резцова выступят в сингл-миксте

25 января на этапе Кубка мира в Поклюке пройдет одиночная смешанная эстафета. За сборную России выступят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.
Кубок мира по биатлону
Поклюка
Сингл-микст
Начало – в 15.15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Швеция (Турстейн Стенерсен – Йоханна Скоттхайм)
2. Германия (Эрик Лессер – Франциска Пройс)
3. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен – Каролине Кноттен)
4. Украина (Дмитрий Пидручный – Анастасия Меркушина)...
7. Франция (Эмильен Жакелен – Анаис Бескон)
8. Италия (Томас Бормолини – Лиза Виттоцци)
9. Беларусь (Виктор Кривко – Динара Алимбекова)...
11. Австрия (Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер)
12. Россия (Эдуард Латыпов – Кристина Резцова)...
17. Чехия (Михал Шлезингр – Джессика Йислова)...
25. Латвия (Андрей Расторгуев – Байба Бендика)