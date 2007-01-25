Кубок мира. Поклюка. Латыпов и Резцова выступят в сингл-миксте

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25 января на этапе Кубка мира в Поклюке пройдет одиночная смешанная эстафета. За сборную России выступят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

Кубок мира по биатлону

Поклюка

Сингл-микст

Начало – в 15.15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Швеция (Турстейн Стенерсен – Йоханна Скоттхайм) 

2. Германия (Эрик Лессер – Франциска Пройс)

3. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен – Каролине Кноттен)

4. Украина (Дмитрий Пидручный – Анастасия Меркушина)...

7. Франция (Эмильен Жакелен – Анаис Бескон)

8. Италия (Томас Бормолини – Лиза Виттоцци)

9. Беларусь (Виктор Кривко – Динара Алимбекова)...

11. Австрия (Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер)

12. Россия (Эдуард Латыпов – Кристина Резцова)...

17. Чехия (Михал Шлезингр – Джессика Йислова)...

25. Латвия (Андрей Расторгуев – Байба Бендика)

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