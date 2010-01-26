🥇 Российские фигуристы на чемпионате Европы выиграли 4 золота из 4 и 10 медалей из 12

Российские фигуристы завоевали 10 из 12 медалей чемпионата Европы-2020 в Граце. Это рекорд для одной страны на чемпионате Европы.

стал чемпионом в мужском одиночном катании, Артур Даниелян – серебряным призером.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в турнире парного катания, и Владимир Морозов взяли серебро, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – бронзу.

Виктория Синицина и выиграли золото в танцах на льду, Александра Степанова и Иван Букин – бронзу.

стала победительницей в женском одиночном катании, Анна Щербакова стала серебряным призером, – бронзовым.

Россияне взяли золото во всех видах программы. В последний раз такое случалось в 2006 году. Тогда во Франции чемпионами Европы стали Ирина Слуцкая, , Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров.

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