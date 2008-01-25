Кожевников о рекорде Гретцки: «Дай бог, Овечкин перегонит. Если ему позволят, здесь политический вопрос»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Игорь Ларионов Алексей Касатонов Александр Викторович Кожевников Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о рекордах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

–  Овечкин скоро забьет 700 голов. Можно ли назвать его главным брендом российского хоккея?

–  У нас каждый год разные бренды. Фетисов, Касатонов, Ларионов... У каждого поколения – свои идолы. Не забывайте про Малкина. Но, конечно, Саша – сейчас главный бренд.

–  Перегонит ли он Гретцки?

–  Даст бог, догонит и перегонит. Тогда на века останется то, что русский человек стал лучшим снайпером НХЛ. Если ему, конечно, позволят это сделать... Здесь политический вопрос.

Я почувствовал это на себе в Англии. Но мне бы очень хотелось, чтобы Овечкин побил этот рекорд, – сказал Кожевников.

Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным

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