Кожевников о рекорде Гретцки: «Дай бог, Овечкин перегонит. Если ему позволят, здесь политический вопрос»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о рекордах форварда «Вашингтона» .

– Овечкин скоро забьет 700 голов. Можно ли назвать его главным брендом российского хоккея?

– У нас каждый год разные бренды. Фетисов, Касатонов, Ларионов... У каждого поколения – свои идолы. Не забывайте про Малкина. Но, конечно, Саша – сейчас главный бренд.

– Перегонит ли он Гретцки?

– Даст бог, догонит и перегонит. Тогда на века останется то, что русский человек стал лучшим снайпером . Если ему, конечно, позволят это сделать... Здесь политический вопрос.

Я почувствовал это на себе в Англии. Но мне бы очень хотелось, чтобы Овечкин побил этот рекорд, – сказал Кожевников.

Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным