Чемпионат Германии. «Боруссия» принимает «Кельн». Холанд начал игру в запасе

Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Майнц бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Кельн Унион Берлин Фортуна Дюссельдорф Падерборн РБ Лейпциг Футбол

19-й тур Бундеслиги откроется матчем «Боруссия» Дортмунд – «Кельн».

«РБ Лейпциг» в субботу на выезде сыграет с «Айнтрахтом», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Майнц», а «Бавария» дома встретится с «Шальке».

Закроет тур воскресный матч «Байера» и «Фортуны».

Чемпионат Германии

19-й тур

Боруссия Д – Кельн 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
24 января, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Геррейру, 2:0 – 29 Ройс, 3:0 – 48 Санчо.
Боруссия ДБюрки, Хуммельс, Пишчек, Аканджи, Хакими, Брандт, Витцель, Ройс, Санчо, Азар, Геррейру.
КельнХорн, Якобс, Борнаув, Эхизибуэ, Хектор, Чихос, Схири, Каттербах, Кордоба, Ут, Тильманн (Кайнц, 46).
Предупреждения:
Борнаув (13), Витцель (38).

 

Унион Берлин – Аугсбург
Дата проведения
25 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Падерборн
Дата проведения
25 января, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
Дата проведения
25 января, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Герта
Дата проведения
25 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М – Майнц
Дата проведения
25 января, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Бавария – Шальке
Дата проведения
25 января, 20.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вердер – Хоффенхайм
Дата проведения
26 января, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Фортуна
Дата проведения
26 января, 20.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья