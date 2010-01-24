Чемпионат Германии. «Боруссия» принимает «Кельн». Холанд начал игру в запасе

19-й тур Бундеслиги откроется матчем «Боруссия» Дортмунд – «Кельн».
«РБ Лейпциг» в субботу на выезде сыграет с «Айнтрахтом», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Майнц», а «Бавария» дома встретится с «Шальке».
Закроет тур воскресный матч «Байера» и «Фортуны».
Чемпионат Германии
19-й тур
- Дата проведения
- 24 января, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Аканджи, Хакими, Брандт, Витцель, Ройс, Санчо, Азар, Геррейру.
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Кельн –
Хорн, Якобс, Борнаув, Эхизибуэ, Хектор, Чихос, Схири, Каттербах, Кордоба, Ут, Тильманн (Кайнц, 46).
- Дата проведения
- 25 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 25 января, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 25 января, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 25 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 25 января, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 25 января, 20.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 26 января, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 26 января, 20.00, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.