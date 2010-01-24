Чемпионат Германии. «Боруссия» принимает «Кельн». Холанд начал игру в запасе

19-й тур Бундеслиги откроется матчем Дортмунд – «Кельн».

«РБ Лейпциг» в субботу на выезде сыграет с «Айнтрахтом», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Майнц», а дома встретится с «Шальке».

Закроет тур воскресный матч и «Фортуны».

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19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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