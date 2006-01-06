Россия отдала финал МЧМ Канаде со счета 3:1, Большунов выиграл «Тур де Ски», победы «Ливерпуля» и «Челси» и другие новости утра

1. Россия вела 3:1 в финале МЧМ, но уступила Канаде (3:4). Парни снова влюбили в себя всю страну (а «Матч ТВ» многих надурил, показав старый финал), но их подвели удаления и телекамера, отбившая выброшенную канадцами шайбу.

Россия в рекордный 13-й раз взяла серебро на МЧМ. Швеция завоевала бронзу, обыграв финнов (3:2). Лафренье стал самым ценным игроком МЧМ, Романов попал в символическую сборную.

2. Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски», у Устюгова – четвертый подиум в карьере. Непряева взяла серебро второй год подряд, пропустив вперед Йохауг. Масс-старт в гору вышел ударным что у мужчин, что у женщин.

3. В 3-м раунде Кубка Англии резерв «Ливерпуля» победил «Эвертон», «Челси» справился с «Ноттингем Форест», а «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Мидлсбро» – Моуринью не побеждает уже три матча. Оливер первым из английских судей посмотрел повтор эпизода на мониторе у поля и принял решение.

4. «Ак Барс» отыгрался с 0:3 и победил «Трактор», СКА победил минское «Динамо», «Спартак» уступил московскому, «Металлург» был сильнее «Сибири», «Автомобилист» справился с «Нефтехимиком» и другие результаты дня.

5. «Бавария» подписала вратаря Нюбеля на лето. «МЮ» общается с «Вулверхэмптоном» о трансферах Невеша и Хименеса и вновь интересуется Бруну Фернандешем. «Арсенал» обсуждает приобретение Боатенга. Кавани уйдет в «Атлетико» летом. «Барселона» все ближе к покупке Ольмо.

6. «Рубин» хочет увести из «Спартака» Солтмурада Бакаева. ЦСКА и «Динамо» отказались от форварда сборной Словакии. В «Оренбург» перешел воспитанник «Барселоны» Силла. «Динамо» присматривается к хавбеку сборной Хорватии Оршичу.

7. Аннулировано уголовное дело в отношении фанатов «Зенита» о выкрикивании нацистских приветствий. Обошлись административными протоколами.

8. Итальянский футбол. «Лацио» повторил клубный рекорд, выиграв 9 матчей подряд в Серии А, Иммобиле продолжает феерить, а фанаты «орлов» скандировали расистские кричалки в адрес Балотелли. «Рома» проиграла «Торино» в 18-м туре Серии А. Бонус: АЕК Карреры не проигрывает 4 матча, общий счет – 6:2.

9. Россия обыграла США (2:1) на ATP Cup. Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов пострадавшим от пожаров в Австралии.

10. Винс Картер первым в НБА сыграл в четырех десятилетиях. Великое достижение 42-летнего защитника «Атланты».

11. НБА. «Клипперс» взяли верх над «Никс», «Майами» победил «Портленд». Другие результаты – здесь.

12. Хэмилтон с 50 миллионами евро занял первое место по зарплатам в «Формуле-1» за сезон-2020. Квят – 17-й (275 тысяч).

13. НХЛ. «Вашингтон» совершил суперкамбэк, отыграв 2 гола на 60-й минуте, Кузнецов набрал очки в 5 матчах подряд, Кучеров – в 4, Свечников забил 18-й гол в сезоне, Василевский вышел на 2-е место по победам. Все результаты – здесь.

Цитаты дня:

Сергей Устюгов: «Большунов шел так плотно, что через раз наступал мне на палки. Думал, как бы не крикнуть что-нибудь плохое»

Зверев – отцу: «Я не могу эту ###### подачу попасть, а ты мне тут какую-то ##### говоришь, #####»

Илья Авербух: «Средний гонорар фигуриста в ледовом шоу – 150-200 тысяч рублей за один выход»

Моуринью о мяче в игре с «Мидлсбро»: «Он для пляжного футбола. Слишком легкий»

Хабиб: «Сижу и думаю, а что я в жизни легко получил?»