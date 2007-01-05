«Ливерпуль» выиграл 6 матчей с общим счетом 11:1. Анчелотти 2-й раз подряд проиграл с «Эвертоном»

«Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в третьем раунде Кубка Англии.
За хозяев дебютный матч провел японский форвард Такуми Минамино. На 70-й минуте его заменил Алекс Окслейд-Чемберлен.
Команда Юргена Клоппа выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 11:1.
Тренер Карло Анчелотти потерпел с «Эвертоном» второе поражение после проигрыша «Манчестер Сити». До этого у «ирисок» было две победы при итальянце – над «Бернли» (1:0) и «Ньюкаслом» (2:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон».
- Дата проведения
- 5 января, 19.01, «Энфилд»
- Гол:
- 1:0 – 71 Джонс.
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Ливерпуль –
Адриан, Уильямс, Гомес, Филлипс, Джонс, Милнер (Ларуси, 9), Чиривелья, Лаллана, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70), Ориги, Эллиот (Брюстер, 79).
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Эвертон –
Пикфорд, Холгейт, Динь, Мина, Сидибе, Уолкотт (Бернард, 79), Сигурдссон (Делф, 63), Ришарлисон, Шнайдерлин, Коулмэн (Кин, 63), Кэлверт-Льюин.
- Предупреждение:
- Динь (57).