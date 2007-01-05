«Ливерпуль» выиграл 6 матчей с общим счетом 11:1. Анчелотти 2-й раз подряд проиграл с «Эвертоном»

победил «Эвертон» (1:0) в третьем раунде Кубка Англии.

За хозяев дебютный матч провел японский форвард Такуми Минамино. На 70-й минуте его заменил Алекс Окслейд-Чемберлен.

Команда Юргена Клоппа выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 11:1.

Тренер Карло Анчелотти потерпел с «Эвертоном» второе поражение после проигрыша «Манчестер Сити». До этого у «ирисок» было две победы при итальянце – над «Бернли» (1:0) и «Ньюкаслом» (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон».

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