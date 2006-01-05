«Динамо» интересуется хавбеком сборной Хорватии Оршичем, забившим 7 голов в ЛЧ

Полузащитник загребского Мислав Оршич заинтересовал московское «Динамо», сообщает Sportske Novosti.

Помимо московского клуба, за 27-летним хорватом следят также «Лион», , два клуба АПЛ и два клуба Чемпионшипа.

Команда из Загреба уже получила два официальных предложения по игроку из США и Китая.

Оршич забил 7 голов в 12 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов, также отдав 3 голевых паса.

Также на его счету 11 голов в 13 матчах в чемпионате Хорватии. Статистику футболиста можно изучить здесь.