Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Кальяри», «Милан» – «Сампдория», «Интер» против «Наполи»

18-й тур Серии А стартовал матчем «Брешия» – «Лацио» (1:2). Также в воскресенье «Рома» дома уступила «Торино» (0:2).
В понедельник «Милан» играет дома с «Сампдорией», «Ювентус» – с «Кальяри», а «Интер» встречается на выезде с «Наполи».
Чемпионат Италии
18-й тур
- Дата проведения
- 6 января, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Бани, Томиясу, Денсвил (Ольсен, 76), Ларангейра, Сориано, Медель (Сванберг, 83), Сансоне, Поли (Сантандер, 59), Орсолини, Паласио.
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Фиорентина –
Дронговски, Далберт (Венути, 82), Касерес, Пеццелья, Лирола, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Кьеза, Пульгар, Миленкович, Влахович (Боатенг, 67).
- Дата проведения
- 6 января, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Крунич, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура, Сусо, Пионтек.
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Сампдория –
Аудеро, Шабо, Колли, Берешиньски, Мурру, Роналду Виейра, Линетти, Торсбю, Рамирес (Депаоли, 30; Янкто, 42), Куальярелла, Габбьядини.
- Дата проведения
- 6 января, 17.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 49 Роналду.
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Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди, Куадрадо, Рэмзи, Рабьо, Пьянич, Дибала, Роналду.
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Кальяри –
Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе, Нандес, Рог, Чигарини, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне.
- Предупреждения:
- Рабьо (41), Жоао Педро (48).
- Дата проведения
- 6 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес, Фройлер, Иличич, де Рон, Паломино, Муриэль.
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Парма –
Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Пеццелла, Дармиан, Барилла, Эрнани, Спрокати (Инглезе, 46), Куцка, Кулусевски, Грасси.
- Дата проведения
- 6 января, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 6 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 5 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Мхитарян, 63), Дзаньоло (Ундер, 87), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 73), Джеко.
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Джиджи, де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Лаксальт, 89), Верди (Мейте, 69), Беренгер (Адопо, 90), Белотти.
- Дата проведения
- 5 января, 14.30, «Марио Ригамонти»
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Брешия –
Йоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали (Семприни, 81), Ромуло, Шпалек (Вивиани, 46), Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли.
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Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони Родригес, 59), Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 59), Корреа, Лулич (Андерсон, 77), Кайседо, Иммобиле.
- Предупреждения:
- Чистана (35), Тонали (43), Балотелли (47), Раду (56), Пароло (57), Бизоли (57), Хони Родригес (65), Катальди (72), Чансельор (86).
- Удаление:
- Чистана (39).
- Дата проведения
- 5 января, 17.00, «Паоло Мацца»
- Голы:
- 0:1 – 14 Паццини, 0:2 – 85 Стемпиньски.
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СПАЛ –
Бериша, Томович, Викари (Фелипе, 77), Игор Жулио, Чонек, Валоти, Миссироли, Куртич, Эспето (Флоккари, 83), Петанья, Палоски (Ди Франческо, 56).
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбула, Фараони, Велозу, Пессина, Лазович, Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агеманг-Баду, 80), Паццини (Стемпиньски, 73).
- Удаление:
- Томович (38).
- Дата проведения
- 5 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Перин, Кришито, Паяч, Анкерсен, Бираски, Ромеро, Радованович, Стураро (Кассата, 79), Ягелло (Бехрами, 72), Пандев, Санабрия (Фавилли, 69).
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Сассуоло –
Консильи, Феррари, Толян, Романья, Кирьякопулос, Обианг, Данкан (Джуричич, 53), Локателли, Бога (Берарди, 77), Траоре (Распадори, 90), Капуто.
- Предупреждения:
- Данкан (19), Кришито (20), Локателли (23), Стураро (36), Санабрия (51), Романья (76), Толян (85), Обианг (90), Бираски (90).
- Удаление:
- Берарди (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.