Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Кальяри», «Милан» – «Сампдория», «Интер» против «Наполи»

18-й тур Серии А стартовал матчем «Брешия» – (1:2). Также в воскресенье «Рома» дома уступила «Торино» (0:2).

В понедельник «Милан» играет дома с «Сампдорией», – с «Кальяри», а «Интер» встречается на выезде с .

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18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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