Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Кальяри», «Милан» – «Сампдория», «Интер» против «Наполи»

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18-й тур Серии А стартовал матчем «Брешия» – «Лацио» (1:2). Также в воскресенье «Рома» дома уступила «Торино» (0:2).

В понедельник «Милан» играет дома с «Сампдорией», «Ювентус» – с «Кальяри», а «Интер» встречается на выезде с «Наполи».

Чемпионат Италии

18-й тур

Болонья – Фиорентина 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
6 января, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Бенасси, 1:1 – 90 Орсолини.
БолоньяСкорупски, Бани, Томиясу, Денсвил (Ольсен, 76), Ларангейра, Сориано, Медель (Сванберг, 83), Сансоне, Поли (Сантандер, 59), Орсолини, Паласио.
ФиорентинаДронговски, Далберт (Венути, 82), Касерес, Пеццелья, Лирола, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Кьеза, Пульгар, Миленкович, Влахович (Боатенг, 67).
Предупреждения:
Миленкович (38), Медель (40), Лирола (45), Касерес (54), Пульгар (69), Бани (77).

 

Милан – Сампдория 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
6 января, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
МиланДоннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Крунич, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура, Сусо, Пионтек.
СампдорияАудеро, Шабо, Колли, Берешиньски, Мурру, Роналду Виейра, Линетти, Торсбю, Рамирес (Депаоли, 30; Янкто, 42), Куальярелла, Габбьядини.
Предупреждения:
Крунич (13), Депаоли (40).

 

Ювентус – Кальяри 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
6 января, 17.00, «Альянц Стэдиум»
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Гол:
1:0 – 49 Роналду.
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди, Куадрадо, Рэмзи, Рабьо, Пьянич, Дибала, Роналду.
КальяриОльсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе, Нандес, Рог, Чигарини, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне.
Предупреждения:
Рабьо (41), Жоао Педро (48).

 

Аталанта – Парма 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
6 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Гомес, 2:0 – 34 Фройлер, 3:0 – 43 Госенс.
АталантаСпортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес, Фройлер, Иличич, де Рон, Паломино, Муриэль.
ПармаСепе, Бруну Алвеш, Якопони, Пеццелла, Дармиан, Барилла, Эрнани, Спрокати (Инглезе, 46), Куцка, Кулусевски, Грасси.
Предупреждения:
Барилла (8), Пеццелла (27), Гомес (29).

 

Лечче – Удинезе
Дата проведения
6 января, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Интер
Дата проведения
6 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рома – Торино 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
5 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Белотти, 0:2 – 86, пенальти Белотти.
РомаЛопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Мхитарян, 63), Дзаньоло (Ундер, 87), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 73), Джеко.
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Джиджи, де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Лаксальт, 89), Верди (Мейте, 69), Беренгер (Адопо, 90), Белотти.
Предупреждения:
Иццо (15), Верди (20), Диавара (28), Верету (45), Коларов (55), Манчини (64), Флоренци (76).

 

Брешия – Лацио 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
5 января, 14.30, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Балотелли, 1:1 – 42, пенальти Иммобиле, 1:2 – 90 Иммобиле.
БрешияЙоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали (Семприни, 81), Ромуло, Шпалек (Вивиани, 46), Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли.
ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони Родригес, 59), Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 59), Корреа, Лулич (Андерсон, 77), Кайседо, Иммобиле.
Предупреждения:
Чистана (35), Тонали (43), Балотелли (47), Раду (56), Пароло (57), Бизоли (57), Хони Родригес (65), Катальди (72), Чансельор (86).
Удаление:
Чистана (39).

 

СПАЛ – Верона 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
5 января, 17.00, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Паццини, 0:2 – 85 Стемпиньски.
СПАЛБериша, Томович, Викари (Фелипе, 77), Игор Жулио, Чонек, Валоти, Миссироли, Куртич, Эспето (Флоккари, 83), Петанья, Палоски (Ди Франческо, 56).
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбула, Фараони, Велозу, Пессина, Лазович, Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агеманг-Баду, 80), Паццини (Стемпиньски, 73).
Предупреждения:
Эспето (45), Дзакканьи (66).
Удаление:
Томович (38).

 

Дженоа – Сассуоло 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
5 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29, пенальти Кришито, 1:1 – 33 Обианг, 2:1 – 86 Пандев.
ДженоаПерин, Кришито, Паяч, Анкерсен, Бираски, Ромеро, Радованович, Стураро (Кассата, 79), Ягелло (Бехрами, 72), Пандев, Санабрия (Фавилли, 69).
СассуолоКонсильи, Феррари, Толян, Романья, Кирьякопулос, Обианг, Данкан (Джуричич, 53), Локателли, Бога (Берарди, 77), Траоре (Распадори, 90), Капуто.
Предупреждения:
Данкан (19), Кришито (20), Локателли (23), Стураро (36), Санабрия (51), Романья (76), Толян (85), Обианг (90), Бираски (90).
Удаление:
Берарди (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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