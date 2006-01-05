Иммобиле забил 19 голов в 17 матчах Серии А. Вместе с Левандовским он лидирует в топ-5 лиг Европы

Нападающий Чиро Иммобиле отметился дублем в матче 18-го тура Серии А против «Брешии» (2:1).

29-летний итальянец забил на 32-й минуте, реализовав пенальти, а уже в добавленное время забил победный мяч.

У Иммобиле 19 забитых мячей в 17 матчах Серии А этого сезона. Футболист лидирует в списке бомбардиров чемпионата. У 2-го бомбардира, форварда «Интера» Ромелу Лукаку, на 7 голов меньше.

Вместе с Робертом Левандовским из «Баварии» итальянец лидирует по забитым мячам в топ-5 лиг Европы – по 19 голов.

Кроме того, Иммобиле – первый за 61 год игрок «Лацио», забивший как минимум 18 мячей в первых 17 турах чемпионата Италии.

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