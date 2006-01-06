НБА. «Клипперс» победили «Никс», «Майами» против «Портленда» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Клипперс» дома принимают «Никс». «Майами» сыграют с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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