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    НБА. «Клипперс» победили «Никс», «Майами» против «Портленда» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Детройт Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Миннесота Нью-Йорк Финикс Портленд НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. 

    «Клипперс» дома принимают «Никс». «Майами» сыграют с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Нью-Йорк 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32)
    Дата проведения
    5 января, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Джордж (32 + 7 потерь), Беверли (6 + 6 передач), Паттерсон (6), Зубац (4), Харклесс (2) – старт; Харрелл (34), Уильямс (32 + 9 передач + 7 потерь), Грин (11 + 10 подборов), Шэмет (5), Макгрудер (3), Робинсон (0).
    Нью-Йорк
    М-с Моррис (38), Барретт (24), Рэндл (16 + 8 подборов), Гибсон (11), Ниликина (7) – старт; Аллен (9 + 6 передач), Буллок (9), Портис (8), Робинсон (8), Нокс (2).

    Майами – Портленд 65:46 (2 четверть)
    Дата проведения
    6 января, 02.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью
    Майами
    Нанн (10), Ленард (6), Робинсон (3), Джонс (2), Адебайо (0).
    Портленд
    Лиллард (8), Бэйзмор (5), Уайтсайд (4), Энтони (2), Трент (0).

    Кливленд – Миннесота
    Дата проведения
    6 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Превью
    Кливленд
    Гарлэнд (0), Секстон (0), Портер (0), Осман (0), Хенсон (0).
    Миннесота
    Напьер (0), Калвер (0), Ковингтон (0), Уиггинс (0), Дженг (0).

    Финикс – Мемфис
    Дата проведения
    6 января, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Детройт
    Дата проведения
    6 января, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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