НБА. «Клипперс» победили «Никс», «Майами» против «Портленда» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Клипперс» дома принимают «Никс». «Майами» сыграют с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Джордж (32 + 7 потерь), Беверли (6 + 6 передач), Паттерсон (6), Зубац (4), Харклесс (2) – старт; Харрелл (34), Уильямс (32 + 9 передач + 7 потерь), Грин (11 + 10 подборов), Шэмет (5), Макгрудер (3), Робинсон (0).
- Дата проведения
- 6 января, 02.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 6 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 6 января, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 6 января, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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