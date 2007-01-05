ATP Cup. Россия – США. Хачанов против Фрица, Медведев встретится с Изнером

5 января на ATP Cup сборная России встретится с США. В первый день турнира Россия победила Италию – 3:0.

Карен Хачанов играет с Тэйлором Фрицом, Даниил Медведев встретится с Джоном Изнером.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап





Группа D

Команды Встречи W L Баланс Россия 3 1 0 3-0 Италия 6 1 1 2-4 США 3 0 1 1-2 Норвегия 6 1 1 3-3

Россия – США

Карен Хачанов (Россия) – Тэйлор Фриц (США) – 3:6

Даниил Медведев (Россия) – Джон Изнер (США)

Даниил Медведев/ Карен Хачанов (Россия) – Остин Крайчек/ Раджив Рам (США)

Италия – Норвегия – 2:1

Стефано Травальи (Италия) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 6:1, 6:1

Каспер Рууд (Норвегия) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:2, 6:2

Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия) – Виктор Дурасович/ Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 7:6