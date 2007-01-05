ATP Cup. Россия – США. Хачанов против Фрица, Медведев встретится с Изнером

5 января на ATP Cup сборная России встретится с США. В первый день турнира Россия победила Италию – 3:0.
Карен Хачанов играет с Тэйлором Фрицом, Даниил Медведев встретится с Джоном Изнером.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа D
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Россия
|3
|1
|0
|3-0
|Италия
|6
|1
|1
|2-4
|США
|3
|0
|1
|1-2
|Норвегия
|6
|1
|1
|3-3
Россия – США
Карен Хачанов (Россия) – Тэйлор Фриц (США) – 3:6
Даниил Медведев (Россия) – Джон Изнер (США)
Даниил Медведев/ Карен Хачанов (Россия) – Остин Крайчек/ Раджив Рам (США)
Италия – Норвегия – 2:1
Стефано Травальи (Италия) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 6:1, 6:1
Каспер Рууд (Норвегия) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:2, 6:2
Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия) – Виктор Дурасович/ Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 7:6