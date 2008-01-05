Уголовное дело в отношении фанатов «Зенита» о выкрикивании нацистских приветствий аннулировано

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, известное как Центр «Э», аннулировало уголовное дело, ранее заведенное в отношении фанатов .

Вечером 3 января в Санкт-Петербурге группа болельщиков перекрыла автомобильное движение на проспекте Бакунина, поджигая дымовые шашки и файеры. Также сообщалось, что фанаты выкрикивают фразы, похожие на нацистские приветствия.

По заявлениям местных жителей было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре оно было прекращено, так как фанаты объяснили, что выкрикивали лишь слова песни «Ни «Спартак», ни «мусор», ни «Торпедо» нас не смогут переубедить!»

В итоге на нескольких участников акции за перекрытие дороги были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и о переходе дороги в неположенном месте.

Борьба с фанатами и матом вскрыла всю бессистемность нашего футбола. Это просто лицемерие