Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Балотелли

Форвард «Брешии» Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям от фанатов во время матча 18-го тура Серии А (1:2).

В первом тайме болельщики римского клуба скандировали оскорбительные кричалки о расовой принадлежности игрока и его семье.

Балотелли сообщил об этом судье, игра была приостановлена на несколько минут.

После игры Марио раскритиковал фанатов в инсnаграме.

«Фанаты «Лацио», которые сегодня были на стадионе, – позор вам!» – написал Балотелли.

В ноябре футболист уже подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов «Вероны».

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