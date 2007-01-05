обыграл «Панэтоликос» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Греции.

Эта победа стала для афинян третьей под руководством . Всего в 4 матчах при экс-тренере «Спартака» АЕК набрал 10 очков.

Сейчас клуб занимает третье место в чемпионате Греции, отставая от лидирующего ПАОК на 9 очков.

Каррера был представлен в качестве главного тренера АЕК 10 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Немного об АЕК, где теперь работает Каррера: клуб основали беженцы из Константинополя, прошли от банкротства до чемпионства за пять лет