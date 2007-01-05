АЕК обыграл «Панэтоликос» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Греции.
Эта победа стала для афинян третьей под руководством Массимо Карреры. Всего в 4 матчах при экс-тренере «Спартака» АЕК набрал 10 очков.
Сейчас клуб занимает третье место в чемпионате Греции, отставая от лидирующего ПАОК на 9 очков.
Каррера был представлен в качестве главного тренера АЕК 10 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
- Дата проведения
- 5 января, 16.00, «Спирос Луис»
-
АЕК –
Баркас, Паулинью, Враньеш, Иконому, Хульт, Шабанаджович (Симойнш, 46), Крстичич, Албанис (Манталос, 84), Делетич (Верде, 46), Якумакис, Ливая.
-
Панэтоликос –
Кнетт, Цанакакис (Фредерику Дуарте, 67), Гарсия, Санья, Шестедт, Цингарас, Льявас (Мимиту Биай, 37), Тахар, Йованович, Байрович (Фитопулос, 75), Диас.
- Предупреждения:
- Тахар (29), Шабанаджович (40), Делетич (41), Кнетт (57), Гарсия (66), Крстичич (68), Фредерику Дуарте (70), Иконому (71).
Немного об АЕК, где теперь работает Каррера: клуб основали беженцы из Константинополя, прошли от банкротства до чемпионства за пять лет