АЕК Карреры не проигрывает 4 матча, общий счет – 6:2

Теги Спартак АЕК высшая лига Греция Панэтоликос Массимо Каррера Футбол

АЕК обыграл «Панэтоликос» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Греции.

Эта победа стала для афинян третьей под руководством Массимо Карреры. Всего в 4 матчах при экс-тренере «Спартака» АЕК набрал 10 очков.

Сейчас клуб занимает третье место в чемпионате Греции, отставая от лидирующего ПАОК на 9 очков.

Каррера был представлен в качестве главного тренера АЕК 10 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

АЕК – Панэтоликос 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
5 января, 16.00, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29, пенальти Ливая, 1:1 – 42 Диас, 2:1 – 56 Ливая, 3:1 – 83, пенальти Верде.
АЕКБаркас, Паулинью, Враньеш, Иконому, Хульт, Шабанаджович (Симойнш, 46), Крстичич, Албанис (Манталос, 84), Делетич (Верде, 46), Якумакис, Ливая.
ПанэтоликосКнетт, Цанакакис (Фредерику Дуарте, 67), Гарсия, Санья, Шестедт, Цингарас, Льявас (Мимиту Биай, 37), Тахар, Йованович, Байрович (Фитопулос, 75), Диас.
Предупреждения:
Тахар (29), Шабанаджович (40), Делетич (41), Кнетт (57), Гарсия (66), Крстичич (68), Фредерику Дуарте (70), Иконому (71).

Немного об АЕК, где теперь работает Каррера: клуб основали беженцы из Константинополя, прошли от банкротства до чемпионства за пять лет

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