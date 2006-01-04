Ковальчук в «Монреале», позор СКА в Финляндии, две медали россиян в лыжах, Лекавалье попалась на кокаине и другие новости утра

1. Илья Ковальчук нашел новый клуб – этот сезон форвард доиграет в «Монреале». Агент игрока считает, что у «Канадиенс» есть шансы пробиться в плей-офф. Впрочем, со стороны все выглядит грустно.

2. Еще печальнее дела у бывшего клуба Ковальчука – СКА влетел «Йокериту» 0:6, потерпев самое крупное поражение в КХЛ. Кудашов не стал искать оправдания.

Хорошую форму набрал «Авангард» – 5 побед в 6 матчах, «Трактор» забил 6 голов «Торпедо». Все результаты дня – здесь.

3. Сергей Устюгов финишировал вторым в классическом масс-старте на 15 км на 5-м этапе «Тур де Ски», уступив только Йоханнесу Клэбо. Третьим стал Александр Большунов.

У женщин классический масс-старт на 10 км выиграла Астрид Якобсен, лучшая из россиянок Наталья Непряева – 6-я.

4. Французская фигуристка Лорин Лекавалье сдала положительную допинг-пробу на кокаин. Она не выступала с сентября прошлого года.

5. НХЛ. В матче «Вашингтон» – «Каролина» (4:3) солировали русские: Кузнецов и Свечников набрали по 2 очка, Самсонов отбил 38 бросков, став 1-й звездой. «Даллас» принимает «Детройт».

6. НБА. «Хьюстон» взял верх над «Филадельфией», «Лейкерс» играют с «Новым Орлеаном». Другие результаты – здесь.

7. Трансферы. Федора Чалова по-прежнему хотят видеть в Англии, а ЦСКА намерен подписать хавбека загребского «Динамо» Маера. В «Млада-Болеслав» перебирается еще один воспитанник «Краснодара» – Арутюн Григорян.

В планы «Реала» покупки не входят, а вот уйти кое-кто может. «Интер» очень хочет подписать Эриксена, а в «Манчестер Юнайтед», похоже, смирились с уходом Погба. Неймар готов остаться в «ПСЖ», но только если клуб успешно выступит в ЛЧ.

8.«Ливерпулю» разрешили играть с нашивкой победителей ЧМ в ЛЧ и Кубке Англии. Упирается только АПЛ.

9. Европейские топ-клубы обсуждают новый и весьма любопытный формат клубного ЧМ.

10. Названы претенденты на награду лучшему тренеру декабря в АПЛ – в их числе Клопп и Сульшер. Трент, Варди, де Брюйне и Адама Траоре поборются за звание игрока месяца.

11. Сборная России по теннису в первый день ATP Cup победила Италию со счетом 3:0.

Цитаты дня

Зоран Тошич об отношении россиян к Путину: «Любят его. Он вернул им чувство собственного достоинства».

Владислав Радимов о WADA: «Забейте на нее! Вы русские, вы все наши, езжайте на Олимпиаду».

Клопп о календаре АПЛ: «Попробуйте разок подумать об игроках. Без них это все не работает».

Пеп Гвардиола: «Провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев».