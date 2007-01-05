Россия и Канада в финале МЧМ, «Барса» выиграла 1-й круг Ла Лиги, проблемы «МЮ» в Кубке Англии и другие новости утра

1. Молодежная сборная России победила команду Швеции (5:4 ОТ) в 1/2 финала чемпионата мира и вышла в финал впервые с 2016 года. Денисенко, Замула и Воронков признаны лучшими игроками российской команды на МЧМ-2020.

В сегодняшнем финале россияне сыграют с Канадой, которая легко разобралась с Финляндией. На групповом этапе было 6:0 в нашу пользу, канадцы, возможно, лишились капитана, но букмекеры все равно считают североамериканцев фаворитами. Кажется, это хороший повод не только как следует поболеть, но и заработать: держите 1000 рублей на ставку бесплатно и заряжайте без риска!

2. В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разобрался с «Порт Вейлом» (4:1), «Лестер» победил «Уиган» (2:0), а вот «МЮ» не смог одолеть «Вулверхэмптон» (0:0) – команды ждет переигровка на «Олд Траффорд».

3. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в спринте классикой на 6-м этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, россиянин Сергей Устюгов стал вторым, Александр Большунов – 3-м. В женском спринте россиянка Наталья Непряева заняла 6-е место.

4. «Барселона» выиграла первый круг Ла Лиги, несмотря на ничью с «Эспаньолом». «Реал Мадрид» разгромил «Хетафе» (3:0), прервав серию из 3 ничьих подряд, и отстает от каталонцев лишь по дополнительным показателям.

5. КХЛ. ЦСКА в гостях забил 7 голов «Сочи», рижское «Динамо» обыграло «Барыс».

6. Сборная США не проведет сбор в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке. Иранский генерал ранее был убит американскими дронами.

7. НХЛ. Гол Дадонова не помог «Флориде» обыграть «Баффало», «Тампа» победила «Оттаву», «Рейнджерс» уступили «Ванкуверу», несмотря на шайбу Бучневича. Другие результаты – здесь.

8. Трансферы. «Бавария» официально подписала вратаря «Шальке» Александра Нюбеля, он присоединится к клубу летом. Кристиан Эриксен не покинет «Тоттенхэм» в январе и уйдет свободным агентом летом в «Реал», «Интер» или «ПСЖ». «Фламенго» согласился продать «Реалу» 17-летнего хавбека Рейньера за 35 млн евро.

9. Новости фигурного катания: Алина Загитова выступит в шоу во Владимирской области, а полиция разоблачила банду колдунов, жертвой которой стала Аделина Сотникова .

10. НБА. «Клипперс» уступили «Мемфису», «Милуоки» взял верх над «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

11. Статуя Златана Ибрагимовича вновь подверглась вандализму. Ее свалили с постамента, обрезав у ног.

Цитаты дня.

Сульшер о 0:0 с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии: «Переигровка радует больше, чем вылет»

Конор: «Хабиб трясется от страха. Я чувствую запах дерьма»

Гари Линекер: «Уважаю достижения Фергюсона, но Пеп изменил футбол в АПЛ»

Шведский игрок Эрикссон: «Видимо, проезжать мимо скамейки и целовать герб – это нормально. Типичная Россия»