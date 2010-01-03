«Ливерпуль» год не проигрывает в АПЛ, Россия в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией, Златан в «Милане» и другие новости утра

1. «Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в 21-м туре чемпионата Англии, установил свой рекорд по точным пасам (874) и снова опережает «Лестер» на 13 очков, «Ман Сити» – на 14, имея матч в запасе. Команда Клоппа уже год не проигрывает в АПЛ.

2. Россия вышла в полуфинал МЧМ-2020, обыграв Швейцарию (3:1), где встретится с непобедимой пока Швецией. Канада сыграет с Финляндией. США впервые с за пять лет вылетели в 1/4 финала и другие результаты дня.

3. FA не накажет Моуринью. Он назвал тренера «Саутгемптона» «идиотом», подглядывал в блокнот соперника и критиковал ВАР.

4. Трансферы. «Милан» представил Ибрагимовича. «Ювентус» купил хавбека «Аталанты» Кулусевcки за 35+9 млн евро. «Бенфика» прописала отступные за Вайгля 100 млн евро. Нойер недоволен покупкой конкурента.

«Бейцзин Гуоань», кажется, не будет выкупать Фернандо у «Спартака», хотя «обязан» это сделать. Ригони может вернуться в «Зенит». «Рубин» приобрел защитника «Торпедо» Самошникова, а переход хавбека «Нефтехимика» Макарова сорвался.

5. НХЛ. Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Монреалем», три очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Оттаву». Другие результаты – здесь.

6. Уэйн Руни дебютировал за «Дерби Каунти» в Чемпионшипе: его голевой пас помог команде победить. Он уже капитан.

7. Бетербиев может отказаться защищать титул чемпиона IBF в Китае из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуров.

8. Кириос пожертвует пострадавшим от лесных пожаров в Австралии по 200 долларов за каждый эйс. К нему присоединились другие игроки и организаторы ATP Cup.

9. 18-летнему Ламело Боллу предложили контракт на 100 млн долларов и частный самолет. Некий производитель кроссовок.

10. НБА. «Майами» взял верх над «Торонто, «Сан-Антонио» уступил «Оклахоме». Остальные результаты – здесь.

Цитаты дня:

Жена Семака о расставании с ним: «Поняла, что во мне живет бомба замедленного действия, и все закончится тем, что я умру»

Клопп о ВАР: «По полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

Моуринью о болбоях «Саутгемптона»: «Они хорошо обучены затягивать игру»

Дастин Порье: «Никакой травы и алкоголя в 2020 году! Кто со мной?»

Егор Замула: «Подсел на песню Бузовой и DAVA «Мандаринка»