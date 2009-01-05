Кавани перейдет в «Атлетико» свободным агентом летом

Форвард Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство «матрасников» приняло решение дождаться завершения контракта уругвайца с парижанами и подписать игрока летом в качестве свободного агента.

Сообщается, что уже договорился с Кавани и предложил футболисту 2-летний контракт.

Ранее клубы пытались договориться о переезде нападающего в Ла Лигу уже в январе, однако возникли сложности. «ПСЖ» будет трудно найти замену форварду, а мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость с помощью продажи хавбека Тома Лемара.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кавани сыграл 8 матчей и забил 2 гола.