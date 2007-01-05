🥇🥈 Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски», у Устюгова – четвертый подиум в карьере

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере одержал победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».
Его соотечественник Сергей Устюгов занял второе место, это его четвертый подиум по итогам многодневки (1-2-1).
Тройку призеров замкнул прошлогодний победитель – норвежец Йоханнес Клэбо.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Мужчины
Общий зачет
1. Александр Большунов (Россия) - 2:58.18,1
2. Сергей Устюгов (Россия) - 27,3
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 1.09,0
4. Шюр Рете (Норвегия) - 1.51,6
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.53,7
6. Пол Гульберг (Норвегия) - 2.55,7
7. Дарио Колонья (Швейцария) – 3.08,7
8. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.17,5
9. Артем Мальцев (Россия) - 3.32,8
10. Ииво Нисканен (Финляндия) - 3.39,2
11. Денис Спицов (Россия) – 3.56,9...
13. Андрей Ларьков (Россия) – 4.24,4...
15. Калле Халварссон (Швеция) – 4.40,1...
17. Иван Якимушкин (Россия) – 5.15,3...
44. Глеб Ретивых (Россия) – 13.33,7