🥇🥈 Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски», у Устюгова – четвертый подиум в карьере

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере одержал победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Его соотечественник Сергей Устюгов занял второе место, это его четвертый подиум по итогам многодневки (1-2-1).

Тройку призеров замкнул прошлогодний победитель – норвежец Йоханнес Клэбо.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) - 2:58.18,1

2. Сергей Устюгов (Россия) - 27,3

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 1.09,0

4. Шюр Рете (Норвегия) - 1.51,6

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.53,7

6. Пол Гульберг (Норвегия) - 2.55,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) – 3.08,7

8. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.17,5

9. Артем Мальцев (Россия) - 3.32,8

10. Ииво Нисканен (Финляндия) - 3.39,2

11. Денис Спицов (Россия) – 3.56,9...

13. Андрей Ларьков (Россия) – 4.24,4...

15. Калле Халварссон (Швеция) – 4.40,1...

17. Иван Якимушкин (Россия) – 5.15,3...

44. Глеб Ретивых (Россия) – 13.33,7