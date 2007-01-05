🥇🥈 Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски», у Устюгова – четвертый подиум в карьере

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии сборная Финляндии Дарио Колонья сборная Швейцарии Пол Гульберг Сергей Устюгов Шюр Рете Калле Халварссон Дидрик Тонсет Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Мартин Левстрем Ниенге Ян Томас Йенссен Эрик Валнес Лыжи

Российский лыжник  Александр Большунов впервые в карьере одержал победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Его соотечественник Сергей Устюгов занял второе место, это его четвертый подиум по итогам многодневки (1-2-1).

Тройку призеров замкнул прошлогодний победитель – норвежец Йоханнес Клэбо.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) - 2:58.18,1

2. Сергей Устюгов (Россия) - 27,3

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 1.09,0

4. Шюр Рете (Норвегия) - 1.51,6

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.53,7

6. Пол Гульберг (Норвегия) - 2.55,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) – 3.08,7

8. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.17,5

9. Артем Мальцев (Россия) - 3.32,8

10. Ииво Нисканен (Финляндия) - 3.39,2

11. Денис Спицов (Россия) – 3.56,9...

13. Андрей Ларьков (Россия) – 4.24,4...

15. Калле Халварссон (Швеция) – 4.40,1...

17. Иван Якимушкин (Россия) – 5.15,3...

44. Глеб Ретивых (Россия) – 13.33,7

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья