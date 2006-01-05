намерен усилиться в январе.

«МЮ» интересуется двумя игроками – хавбеком Рубеном Невешем и форвардом Раулем Хименесом. «Юнайтед», по информации Goal.com, уже сделал запрос и начал переговоры о трансферах обоих игроков.

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить полузащиту из-за травм Поля Погба и Скотта Мактомини. Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер также хочет усилить атаку в связи с уходом Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в «Интер» минувшим летом.

Рубен Невеш в нынешнем сезоне провел в АПЛ 21 матч и забил два мяча, на счету Хименеса восемь голов в 21 матче. Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь, мексиканца – здесь.