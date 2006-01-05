«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о трансферах Невеша и Хименеса

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Рауль Хименес Рубен Невеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться в январе.

«МЮ» интересуется двумя игроками «Вулверхэмптона» – хавбеком Рубеном Невешем и форвардом Раулем Хименесом. «Юнайтед», по информации Goal.com, уже сделал запрос и начал переговоры о трансферах обоих игроков.

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить полузащиту из-за травм Поля Погба и Скотта Мактомини. Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер также хочет усилить атаку в связи с уходом Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в «Интер» минувшим летом.

Рубен Невеш в нынешнем сезоне провел в АПЛ 21 матч и забил два мяча, на счету Хименеса восемь голов в 21 матче. Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь, мексиканца – здесь.

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