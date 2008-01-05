«Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым

Полузащитник «Спартака-2» Солтмурад Бакаев может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает журналист Сергей Егоров.
«У 20-летнего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева этим летом заканчивается контракт с клубом.
Стороны вели переговоры о продлении, но за полгода до истечения договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт – с лета этого года.
По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим.
Теперь у «Спартака» нет зазора по времени: переговоры затянулись, позитивного результата нет, а у игрока появился выбор.
Если Бакаев-младший уходит, «Спартак» разбивает ментально важную связку братьев Бакаевых, теряет перспективного футболиста и получает вопросы от болельщиков, которых можно было избежать.
Если Бакаев приходит в «Рубин», Леонид Слуцкий получает еще одного перспективного футболиста, а «Рубин» ставит еще один плюс в промежуточные итоги трансферной кампании», – написал Егоров в телеграм-канале.
В нынешнем сезоне РПЛ Солтмурад провел два матча за главную команду. За «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ он сыграл 18 раз, забив 4 гола. Его статистику можно изучить здесь.