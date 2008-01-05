«Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым

Полузащитник -2» Солтмурад Бакаев может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает журналист Сергей Егоров.

«У 20-летнего полузащитника «Спартака» этим летом заканчивается контракт с клубом.

Стороны вели переговоры о продлении, но за полгода до истечения договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт – с лета этого года.

По моей информации, уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим.

Теперь у «Спартака» нет зазора по времени: переговоры затянулись, позитивного результата нет, а у игрока появился выбор.

Если Бакаев-младший уходит, «Спартак» разбивает ментально важную связку братьев Бакаевых, теряет перспективного футболиста и получает вопросы от болельщиков, которых можно было избежать.

Если Бакаев приходит в «Рубин», Леонид Слуцкий получает еще одного перспективного футболиста, а «Рубин» ставит еще один плюс в промежуточные итоги трансферной кампании», – написал Егоров в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Солтмурад провел два матча за главную команду. За «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ он сыграл 18 раз, забив 4 гола. Его статистику можно изучить здесь.