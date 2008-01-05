«Тур де Ски». 7-й этап. Устюгов, Большунов, Клэбо, Рете поднимутся на Альпе Чермис

Сегодня пройдет заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжники поднимутся на Альпе Чермис в гонке с общего старта.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт в гору
10 км, свободный стиль
Начало – 17.15 по московскому времени. Прямые трансляции – на Первом канале и «Евроспорте».
Общий зачет после 6-го этапа
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 2:26.59,0
2. Александр Большунов (Россия) - 1,0
3. Сергей Устюгов (Россия) - 15,0
4. Пол Гульберг (Норвегия) - 1,53,0
5. Ииво Нисканен (Финляндия) - 1.59,0
6. Шюр Рете (Норвегия) - 2,01,0
7. Артем Мальцев (Россия) - 2,30,0
8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.34,0
9. Калле Халварссон (Швеция) – 2.46,0
10. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.51,0
11. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.56,0...
15. Андрей Ларьков (Россия) – 3.54,0
16. Денис Спицов (Россия) – 3.54,0
17. Иван Якимушкин (Россия) – 4.13,0...
44. Глеб Ретивых (Россия) – 9.27,0