«Тур де Ски». 7-й этап. Устюгов, Большунов, Клэбо, Рете поднимутся на Альпе Чермис

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии сборная Финляндии Дарио Колонья сборная Швейцарии Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Шюр Рете Артем Мальцев Калле Халварссон Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Ханс Кристер Холунн Александр Большунов Лыжи

Сегодня пройдет заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжники поднимутся на Альпе Чермис в гонке с общего старта. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт в гору

10 км, свободный стиль

Начало – 17.15 по московскому времени. Прямые трансляции – на Первом канале и «Евроспорте». 

Общий зачет после 6-го этапа

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 2:26.59,0

2. Александр Большунов (Россия) - 1,0

3. Сергей Устюгов (Россия) - 15,0

4. Пол Гульберг (Норвегия) - 1,53,0

5. Ииво Нисканен (Финляндия) - 1.59,0

6. Шюр Рете (Норвегия) - 2,01,0

7. Артем Мальцев (Россия) - 2,30,0

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.34,0

9. Калле Халварссон (Швеция) – 2.46,0

10. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.51,0

11. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.56,0...

15. Андрей Ларьков (Россия) – 3.54,0

16. Денис Спицов (Россия) – 3.54,0

17. Иван Якимушкин (Россия) – 4.13,0...

44. Глеб Ретивых (Россия) – 9.27,0

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья