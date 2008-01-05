«Тур де Ски». 7-й этап. Устюгов, Большунов, Клэбо, Рете поднимутся на Альпе Чермис

Сегодня пройдет заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжники поднимутся на Альпе Чермис в гонке с общего старта.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт в гору

10 км, свободный стиль

Начало – 17.15 по московскому времени. Прямые трансляции – на Первом канале и «Евроспорте».

Общий зачет после 6-го этапа

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 2:26.59,0

2. Александр Большунов (Россия) - 1,0

3. Сергей Устюгов (Россия) - 15,0

4. Пол Гульберг (Норвегия) - 1,53,0

5. Ииво Нисканен (Финляндия) - 1.59,0

6. Шюр Рете (Норвегия) - 2,01,0

7. Артем Мальцев (Россия) - 2,30,0

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.34,0

9. Калле Халварссон (Швеция) – 2.46,0

10. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.51,0

11. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.56,0...

15. Андрей Ларьков (Россия) – 3.54,0

16. Денис Спицов (Россия) – 3.54,0

17. Иван Якимушкин (Россия) – 4.13,0...

44. Глеб Ретивых (Россия) – 9.27,0