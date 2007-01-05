Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла в общем зачете многодневки «Тур де Ски», россиянка Наталья Непряева заняла второе место, как и год назад.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Женщины
Общий зачет
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 2:28.18,6
2. Наталья Непряева (Россия) – 1.11,1
3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.17,5
4. Хайди Венг (Норвегия) – 1.37,3
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.13,4
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 4.34,1
7. Сэди Бьорнсен (США) – 4.40,6
8. Катарина Хенниг (Германия) – 4.40,9
9. Джессика Диггинс (США) – 4.44,1
10. Тириль Венг (Норвегия) – 5.07,1
11. Кертту Нисканен (Финляндия) – 5.42,0
12. Шарлотте Калла (Швеция) – 6.00,7...
19. Анамария Лампич (Словения) – 9.38,8...
21. Яна Кирпиченко (Россия) – 10.02,2...
24. Алиса Жамбалова (Россия) – 11.11,2...
26. Лидия Дуркина (Россия) – 12.12,2...
29. Анна Нечаевская (Россия) – 13.06,7...
33. Диана Головань (Россия) – 15.39,5...
35. Анна Жеребятьева (Россия) – 16.11,1