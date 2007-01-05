Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла в общем зачете многодневки «Тур де Ски», россиянка Наталья Непряева заняла второе место, как и год назад.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Женщины

Общий зачет

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 2:28.18,6

2. Наталья Непряева (Россия) – 1.11,1

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.17,5

4. Хайди Венг (Норвегия) – 1.37,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.13,4

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 4.34,1

7. Сэди Бьорнсен (США) – 4.40,6

8. Катарина Хенниг (Германия) – 4.40,9

9. Джессика Диггинс (США) – 4.44,1

10. Тириль Венг (Норвегия) – 5.07,1

11. Кертту Нисканен (Финляндия) – 5.42,0

12. Шарлотте Калла (Швеция) – 6.00,7...

19. Анамария Лампич (Словения) – 9.38,8...

21. Яна Кирпиченко (Россия) – 10.02,2...

24. Алиса Жамбалова (Россия) – 11.11,2...

26. Лидия Дуркина (Россия) – 12.12,2...

29. Анна Нечаевская (Россия) – 13.06,7...

33. Диана Головань (Россия) – 15.39,5...

35. Анна Жеребятьева (Россия) – 16.11,1