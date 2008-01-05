Илья Авербух: «Средний гонорар фигуриста в ледовом шоу – 150-200 тысяч рублей за один выход»

Хореограф Илья Авербух рассказал о заработках фигуристов на ледовых шоу.

«Я стою у истоков этого бизнеса в России. Все, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу, — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад.

Сначала были просто показательные выступления. И мечтать о том, что это приобретет такие масштабы, было достаточно смело. Очень повезло, что в определенный момент тур совпал с телевизионным проектом. Безумная популярность первых двух сезонов показала, что мы, в принципе, делаем все правильно.

Минусы приходилось закрывать по-разному - продал одну машину, тогда был Saab, несколько раз перекредитовывался. Максимальные убытки были после первого гастрольного тура - больше $100 тыс. По тем временам просто огромные деньги.

Делать качественное представление - дорого. А я сразу спозиционировал свое шоу как шоу, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Только лучшие. И понимал, что существенную часть расходов будут составлять гонорары.

Средняя ставка для главных героев - $2-3 тыс. за выход, независимо от моего финансового состояния. Все получали гонорары, даже когда тур был убыточным. Мне было важно сохранить состав.

Мы давно работаем в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. В валюте все стало грустнее. Средний гонорар спортсмена – где-то 150-200 тысяч рублей за один выход», – сказал Авербух.