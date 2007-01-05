Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов пострадавшим от пожаров в Австралии и призвала Джоковича присоединиться

Чемпионка Australian Open-2008 Мария Шарапова рассказала, что сделала пожертвование в пользу пострадавших от бушующих в Австралии пожаров.

«Последние 15 лет Австралия становилась моим домом в январе. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как пожары уничтожают земли, прекрасные семьи и животных.

Хочу для начала пожертвовать 25 тысяч», – написала Шарапова в твиттере.

Также Шарапова призвала сделать такое же пожертвование.

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