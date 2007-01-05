«Тур де Ски». 7-й этап. Непряева, Йохауг, Якобсен, Остберг взойдут на Альпе Чермис

Сегодня пройдет заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжницы поднимутся на Альпе Чермис в гонке с общего старта.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Масс-старт в гору
10 км, свободный стиль
Начало – 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Евроспорт».
Общий зачет после 6-го этапа
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:53.57,0
2. Астрид Якобсен (Норвегия) – 3,0
3. Наталья Непряева (Россия) – 14,0
4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 47,0
6. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.07,0
7. Анамария Лампич (Словения) – 1.54,0
8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.58,0
9. Тириль Венг (Норвегия) – 2.11,0
10. Катарина Хенниг (Германия) – 2.28,0
11. Джессика Диггинс (США) – 2.53,0
12. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.10,0
13. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.19,0
14. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.26,0...
16. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.45,0...
19. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.43,0...
21. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.57,0...
29. Лидия Дуркина (Россия) – 8.13,0...
31. Анна Нечаевская (Россия) – 9.20,0...
36. Анна Жеребятьева (Россия) – 10.18,0...
38. Диана Головань (Россия) – 10.47,0