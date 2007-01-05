«Тур де Ски». 7-й этап. Непряева, Йохауг, Якобсен, Остберг взойдут на Альпе Чермис

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Финляндии жен Тереза Йохауг Алиса Жамбалова Анамария Лампич Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Кертту Нисканен Сэди Бьорнсен Анна Жеребятьева Яна Кирпиченко Юнна Сундлинг Эбба Андерссон Тириль Венг Диана Головань Лыжи

Сегодня пройдет заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжницы поднимутся на Альпе Чермис в гонке с общего старта. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт в гору

10 км, свободный стиль

Начало – 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Евроспорт»

Общий зачет после 6-го этапа

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:53.57,0

2. Астрид Якобсен (Норвегия) – 3,0

3. Наталья Непряева (Россия) – 14,0

4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 47,0

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.07,0

7. Анамария Лампич (Словения) – 1.54,0

8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.58,0

9. Тириль Венг (Норвегия) – 2.11,0

10. Катарина Хенниг (Германия) – 2.28,0

11.  Джессика Диггинс (США) – 2.53,0

12. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.10,0

13. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.19,0

14. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.26,0...

16. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.45,0...

19. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.43,0...

21. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.57,0...

29. Лидия Дуркина (Россия) – 8.13,0...

31. Анна Нечаевская (Россия) – 9.20,0...

36. Анна Жеребятьева (Россия) – 10.18,0...

38. Диана Головань (Россия) – 10.47,0

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья