«Тур де Ски». 7-й этап. Непряева, Йохауг, Якобсен, Остберг взойдут на Альпе Чермис

Сегодня пройдет заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Впервые в истории лыжницы поднимутся на Альпе Чермис в гонке с общего старта.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт в гору

10 км, свободный стиль

Начало – 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале .

Общий зачет после 6-го этапа

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:53.57,0

2. Астрид Якобсен (Норвегия) – 3,0

3. Наталья Непряева (Россия) – 14,0

4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 47,0

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.07,0

7. Анамария Лампич (Словения) – 1.54,0

8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.58,0

9. Тириль Венг (Норвегия) – 2.11,0

10. Катарина Хенниг (Германия) – 2.28,0

11. (США) – 2.53,0

12. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.10,0

13. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.19,0

14. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.26,0...

16. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.45,0...

19. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.43,0...

21. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.57,0...

29. Лидия Дуркина (Россия) – 8.13,0...

31. Анна Нечаевская (Россия) – 9.20,0...

36. Анна Жеребятьева (Россия) – 10.18,0...

38. Диана Головань (Россия) – 10.47,0