Лидерство «Зенита», «Спартак» вынес «Локо», ЦСКА снова слил, победы «Ливерпуля» и «МЮ» и другие новости утра

1. Идеальный 14-й тур чемпионата России для «Зенита»: петербуржцы обыграли «Крылья Советов» (2:0) и вышли на первое место с отрывом в 3 очка из-за неудач всех конкурентов. «Артем Джокер» забил 9-й гол в сезоне и набрал 17-е (9+8) очко в РПЛ.

«Спартак» вынес «Локомотив» в гостях (3:0), впервые победив при Тедеско благодаря дублю Ларссона и трем передачам Бакаева. «Спартак» впервые за два месяца отпраздновал успех в Премьер-лиге после 6 туров без побед.

«Динамо» обыграло ЦСКА (1:0), прервав серию из 7 матчей без побед в чемпионате. У ЦСКА 4 поражения и ничья в 5 последних матчах и беда с реализацией пенальти. «Краснодар» дома не дожал «Оренбург» (1:1).

2. «Ливерпуль» волевым усилием сделал «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии и сохраняет отрыв от «Ман Сити» в шесть очков. Машина Клоппа не знает поражений в АПЛ со старта сезона.

«МЮ» победил в АПЛ впервые за 1,5 месяца, сломив «Норвич» (3:1), несмотря на героя Крула, отбившего два пенальти. Парни Сульшера поднялись с 15-го на 7-е место в таблице. «Арсенал» дома не сладил с «Кристал Пэлас» (2:2), ведя со счетом 2:0, и остается 5-м. Джака послал своих же фанатов после замены.

3. ЦСКА в гостях победил «Авангард» (2:1 Б). «Сибирь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ, отыгравшись с 0:2 у «Магнитки». «Трактор» опустился на последнее место на Востоке. «Спартак» выиграл четвертый матч кряду. «Витязь» потерпел четвертое поражение, минское «Динамо» – восьмое. Сошников догнал Капризова в списке снайперов лиги.

4. «Милан» уступил «Роме» (1:2) в 9-м туре чемпионата Италии и скатился на 13-е место. «Наполи» в гостях сыграл вничью со СПАЛ (1:1), «Аталанта» поиздевалась над «Удинезе» (7:1), а «Фиорентина» дома уступила «Лацио» (1:2).

5. Шестая шайба Дадонова в сезоне помогла «Флориде» разобраться с «Эдмонтоном» (6:2) в матче НХЛ, «Сент-Луис» победил «Детройт» (5:4 ОТ). Панарин и Бучневич набрали по 2 очка, но это не спасло «Рейнджерс» в игре с «Бостоном» (4:7). Другие результаты – здесь.

6. Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 11-й. Россиянина оштрафовали на 10 секунд, а он заявил: «В жопу их».

7. Уэльс уступил ЮАР, а Англия победила Новую Зеландию в 1/2 финала Кубка мира по регби.

8. НБА. «Оклахома» победила «Голден Стэйт», «Лейкерс» обыграли «Шарлотт». Остальные результаты – здесь.

9. 38-летний Федерер взял 103-й титул и стал десятикратным чемпионом двух турниров, один из которых – в Базеле, где он и разбил де Минаура. Тим победил Шварцмана и впервые выиграл турнир в Вене.

10. «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в гостевом матче Единой лиги ВТБ. Из-за баскетбола «Матч ТВ» не показал начало футбольного дерби «Локо» – «Спартак», реклама шла до 12-й минуты.

11. «ПСЖ» уничтожил «Марсель» (4:0) в 11-м туре чемпионата Франции, выиграв 6 матчей подряд с общим счетом 19:1.

12. Эстонец Тянак стал чемпионом мира по ралли. Он сверг с трона француза Ожье.

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