Сошников забросил 12-ю шайбу в сезоне и догнал Капризова в списке снайперов КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников забил гол в матче регулярного чемпионата против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

В третьем периоде форвард реализовал большинство. Эта шайба стала для него 12-й в текущем сезоне.

В списке снайперов лиги он догнал нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Третье место занимает форвард СКА Йори Лехтеря – у него 10 голов.

26-летний Сошников набрал 16 (12+4) очков в 22 играх текущего сезона.

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌